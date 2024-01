La CGT se comprometió a respetar el protocolo antipiquetes el 24 si la policía garantiza la seguridad

El próximo miércoles 24 de enero será el paro general con movilización convocado por la CGT contra el DNU y la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei y la central obrera espera una gran cantidad de gente en las calles. Esta situación genera un conflicto potencial con el gobierno nacional, que desde su asunción dispuso la aplicación de un protocolo antipiquetes.

En otras marchas desde el 10 de diciembre a la fecha, Nación realizó operativos conjuntos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por eso en esta oportunidad, los referentes sindicales mantuvieron un encuentro este lunes con autoridades porteñas. El objetivo de la reunión fue “garantizar el desarrollo pacífico del acto”.

“En el día de hoy realizamos una reunión de coordinación con las autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de consensuar cuestiones de seguridad y organización del acto que realizaremos el próximo miércoles 24 de enero a partir del mediodía en el Congreso de la Nación, con la finalidad de garantizar el desarrollo pacífico del acto, la seguridad de todos/as los compañeros/as que concurran y el normal desarrollo de las actividades de los vecinos de las zonas afectadas”, señaló la CGT en un comunicado.

Entre los puntos acordados, desde la central obrera indicaron: “Los compañeros y las compañeras ingresarán por la Avenida de Mayo desde la Avenida 9 de Julio hacia la Plaza de los dos Congresos, garantizando la circulación de Bomberos, Ambulancias, autos con emergencias y el ingreso y egreso de frentistas en toda la traza”. Y agregaron: “Solicitamos instalar el palco sobre la calle Entre Ríos y desde allí llevar adelante el acto hacia el interior de la Plaza de los Dos Congresos, dejando espacio de circulación sobre la avenida Entre Ríos”.

En la misma línea, en la CGT explicaron que “solicitamos también las autoridades de la Ciudad que ejerzan un estricto control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad operativas en el lugar a fin de garantizar el desarrollo pacífico del acto sin incurrir en provocaciones y/o agresiones”. Y remarcaron: “Los trabajadores nos manifestaremos en paz y en orden, para peticionar frente al Congreso que los Diputados asuman la responsabilidad política de cumplir con el mandato popular, garantizando el pleno ejercicio de todos los derechos constitucionales”.

Días atrás, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había anticipado el encuentro con autoridades de la central obrera. “El lunes vamos a tener un reunión con alguna gente de la CGT que pidió un encuentro con la secretaría de Seguridad y vamos a sentarnos a entender qué es lo que quieren hacer, veremos si cumplen con el protocolo y en función de eso les diremos por dónde se pueden reunir, circular”, señaló en la previa al encuentro.

“Esa es una lógica que no aceptamos más. Los derechos de alguien a protestar tienen que convivir con los de otros a circular y a pasarla bien”, remarcó Macri. Y agregó: “Nadie tiene que tener miedo o bajar las persianas porque ellos marchan. Obviamente te puede pasar que si son muchos no te alcancen las veredas, las diagonales de la Ciudad tienen veredas de un metro ochenta y no hacés pasar una marcha por allí. En ese caso, les cederemos un carril acompañados por la Policía para que sea prolijo”.