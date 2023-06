La definición marketinera de Martín Tetaz: "Wado es la Manaos de Cristina"

El diputado radical Martín Tetaz apeló a una metáfora marketinera este domingo para calificar a uno de los precandidatos presidenciales de Juntos por la Patria, y dijo que Eduardo “Wado” de Pedro es “la Manaos de Cristina”. Mientras la coalición oficialista trata de definir cuáles serán los postulantes que competirán en las PASO para determinar quién será el que encabece la boleta electoral en la primera vuelta de octubre, Tetaz apuntó a Axel Kicillof como el más identificado con el kirchnerismo.

“Para mi Axel es el candidato natural porque es el que mejor refleja al kirchnerismo. Es el test de ruptura de góndola, como dicen en márketing. Cuando vos vas al supermercado, y no hay la gaseosa que vos siempre te compras, ¿Cuál te comprás? ¿Cuál es la segunda? Eso se llama test de ruptura de góndola”, explicó el economista durante una entrevista en FM Millenium.

“No está la Coca que vos te llevás, te llevás Pepsi. Pepsi no es segunda marca. Es una marca competitiva igual que la Coca. Yo no dije (que Axel Kicillof) 'es la Manaos de Cristina'. Tal vez Wado es la Manaos de Cristina, con el respeto que tengo por Wado, no es nada contra él. Es en términos de competitividad. Hay que explicar quién es Wado”, agregó Tetaz.