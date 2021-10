La emotiva ovación a Esteban Bullrich en el regreso a la presencialidad en el Senado

Una ovación sentida que duró largos segundos fue la que abrazó al senador Esteban Bullrich en la tarde de hoy, cuando el Senado de la Nación regresó a la presencialidad en el marco de la pandemia por el COVID-19. Sucede que a pesar de su lucha contra una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que lo afecta desde hace poco más de un año, el ex Ministro de Educación de la Nación estuvo presente en el recinto y su gesto de esfuerzo fue reconocido por los presentes en el Congreso.

José Mayans, senador por Formosa, hizo foco en la asistencia de su par por la provincia de Buenos Aires. “Me alegra mucho verlo a Bullrich acá con nosotros”, comentó y miró al senador. “Realmente está pasando un momento duro, pero evidentemente tiene fuerza de espíritu y por eso está acá con nosotros, así que me alegra mucho verlo, sinceramente”, enfatizó.

En ese momento, Mayans quiso seguir hablando pero los aplausos empezaron a bajar desde las bancadas y la ovación apuntó hacia la figura del ex Ministro. Con una sonrisa, todos los presentes aplaudieron. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Cámara Alta y vicepresidenta de la Nación, también lo hizo mirando al senador, quien representa a la oposición en términos políticos.

En ese momento, mientras recibía los aplausos, Bullrich bajó un poco la cabeza en un gesto de modestia y se tomó la cara. Conmovido por la muestra de afecto en el recinto, el senador fue reconocido por su lucha diaria contra la ELA.

Hace casi un mes atrás, Bullrich se refirió a su lucha a través de su cuenta personal en Twitter. “Hoy hace un año que detecté que algo no andaba bien”, comentó sobre su pelea contra la ELA. Su posteo recibió numerosos mensajes de respaldo y apoyo.

El tuit del político que supo ser ministro de Educación de la Nación llegó en la conmemoración del Día del Maestro, el pasado 11 de septiembre, y estuvo acompañado por los hashtags #AnoAflojar y #LaVidaEsHoy. En concreto, Bullrich manifestó: “Hoy hace un año que detecté que algo no andaba bien. En este tiempo, conocí muchas personas que luchan contra lo mismo. A ellas, les agradezco el ejemplo y la fuerza”.

El tuit del senador el pasado 11 de septiembre (Día del Maestro)

En sus líneas, quien supo estar al frente de la cartera de Educación a nivel nacional entre 2015 y 2017, destacó el rol de quienes lo acompañan y acompañaron en este último año de esfuerzo.

En mayo de este año, el senador por la provincia de Buenos Aires se refirió por primera vez y en profundidad a su pelea en el plano de la salud contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). “Tuve una etapa de angustia, mucha”, dijo entonces sobre el momento en el cual, después de seis meses de estudios -los primeros síntomas aparecieron en septiembre del año pasado y se manifestaron en dificultades en el habla-, recién pudieron darle el diagnóstico. La siguiente reacción fue el enojo. “El enojo me costó más que la angustia porque no le encontraba la vuelta. Ahora estoy en paz. Ahora estoy viviendo día a día”, contó aquella vez.

Entrevistado por Ernesto Tenembaum y María O'Donnell para CNN, Esteban Bullrich (52), senador nacional de Cambiemos por la PBA habló sobre el largo proceso que llevó a su diagnóstico, contó cuál fue su reacción frente a la dura noticia, así como al de su familia, amigos y entorno. Se mostró fuerte y optimista -”me focalizo en todo lo que puedo hacer todavía”; “quiero crear una esperanza de que se puede vivir bien disfrutando lo que se hace”-, pero a la vez sensible y conmovido ante los gestos que recibe y también solidario con quienes padecen la misma enfermedad pero no tienen acceso a los tratamientos que, de momento, no curan pero permiten retrasar los efectos.

“Esta enfermedad no me define, lo que me define es cómo yo llevo adelante la enfermedad”, enfatizó aquel día el político.

En el marco de las PASO, el senador acompañó al precandidato a diputado nacional por Juntos Diego Santilli y a Horacio Rodríguez Larreta a una recorrida por la localidad bonaerense de Florencio Varela, a pocas semanas de que se realicen las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ocurrió a fines de agosto. Días atrás, se había sumado a la campaña de Facundo Manes, contrincante del ex vicejefe de Gobierno porteño, al mostrar su disconformidad por la propuesta del PRO en la Provincia. Bullrich estuvo activo en el marco de la camapaña y también durante la jornada en la que Juntos ganó en las PASO.