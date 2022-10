La Justicia autorizó la salida del país de los últimos tripulantes del avión de Emtrasur

El juez federal Federico Villena dictó este viernes la falta de mérito de los cinco tripulantes del avión venezolano de la empresa Emtrasur y los autorizó a salir del país, en un fallo que determina que no existen pruebas consistentes para procesarlos por la realización de actividades vinculadas al terrorismo.



La resolución del magistrado alcanza a los iraníes Gholamreza Ghasemi (piloto de la nave) Abdolbaset Mohammadi, Saeid Valizadeh y los venezolanos Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta, quienes se encontraban retenidos en Argentina desde el pasado 6 de junio.



Asimismo, el juez dispuso la devolución de sus documentos de viaje y ordenó dejar si efecto la medida cautelar que pesa sobre la aeronave matrícula YV3531 de la empresa Emtrasur, según consignaron fuentes judiciales.



Los tripulantes fueron indagados quince días atrás en base a un pedido formulado por la DAIA, constituida como querellante en esta causa, y que acusó a la empresa Emtrasur de desviar fondos para financiar actividades terroristas.



"Cuando los elementos de juicio no autorizan el dictado del auto de procesamiento y, a la vez, tampoco tienen entidad para descartar la existencia del hecho, su carácter delictuoso o la responsabilidad del imputado -lo que haría procedente su sobreseimiento- el juez debe disponer la falta de mérito", sostuvo el juez en el fallo.



En la acusación, se mencionaba que el avión pudo ser utilizado para realizar viajes entre Siria e Irán a través de una aerolínea ligada a la organización libanesa de Hezbollah, pero para el juez no hay elementos para procesar a los tripulantes.



El magistrado indicó que reunió hasta el momento 118 medidas de prueba en el expediente, y recordó que todavía existen trámites que deben completarse como exhortos enviados a España, Aruba, República Dominicana y Paraguay, y un peritaje contable.



Hace un mes, la Cámara Federal de La Plata le impuso un plazo para resolver la situación de estos cinco tripulantes que habían sido indagados en la causa.



El pasado 26 de septiembre, Villena sobreseyó a los restantes a 14 de los 19 tripulantes del avión de Emtrasur que llegó a la Argentina el 6 de junio pasado.



En esa oportunidad, además, dispuso el levantamiento de la prohibición de salida del país sobre dos tripulante que aún no habían podido salir de Buenos Aires y la devolución de sus documentos de viaje, según se conoció a través de la resolución.



"Ni la Fiscalía Federal interviniente ni la Querella han solicitado las indagatorias" de los 14 mencionados, y "es por eso que no cabe otra solución que la de dictar su sobreseimiento", había sostenido Villena.