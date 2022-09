La Justicia cree que Sabag Montiel y Brenda Uliarte no actuaron solos

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, la pareja detenida por el ataque a Cristina Kirchner, habrían planificaron el atentado para matar a la Vicepresidenta. Así surge de la información con la que cuentan en la causa la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, según el análisis de las cámaras de la zona y los datos de los teléfonos recopilados hasta el momento.

Al menos Uliartee habría sido ubicada en las cámaras que estuvo en los días previos por la zona de Juncal y Uruguay, donde los militantes se concentraban para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner.

Pero la investigación que intenta esclarecer el ataque a la ex presidenta reveló algo más: “Esto no se corta en ellos dos. Acá hubo organización y premeditación en los días previos en torno a la casa de Cristina Kirchner”, indicó una fuente que trabaja en la causa según el medio Infobae.

Todo esto será parte de la prueba que se le muestre a los acusados esta tarde cuando sean indagados por la jueza y el fiscal. Sabag Montiel ya se había negado a declarar el viernes, pero fue convocado para ampliarle la acusación el marco de las nuevas pruebas en su contra. Por otro lado, la joven había sido arrestada el domingo a la noche en la estación ferroviaria de Palermo y aún no fue interrogada.

La joven habría mentido en la causa puesto que en declaraciones públicas tras la detención de su pareja, dio entrevistas diciendo que no tenía nada que ver con el ataque, y que no veía a su pareja desde hacía dos días. No obstante, las imágenes demuestran lo contrario, al igual que las últimas pruebas.