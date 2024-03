La Ministra de Trabajo descartó una mala liquidación de haberes a los empleados públicos

La ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, salió a realizar una aclaración con respecto a los haberes del mes de febrero a raíz de reclamos de trabajadores sobre un error en la liquidación.

“Hemos tenido algunas consultas de los agentes de la administración respecto a la liquidación de los sueldos.” admitió la funcionaria en diálogo con Radio Valle Viejo, pero aclaró sobre el acuerdo salarial acordado con los gremios que contempla un aumento del 14% sumado al bono de $40.000 abonado el pasado 28 de febrero.

En este sentido, Soria destacó la recomposición del adicional por responsabilidad profesional que se paga a los empleados a partir de la categoría 21 del escalafón profesional. A ello se agrega el incremento del 14% al igual que al resto de los trabajadores estatales.

Cabe recordar que este martes, Ricardo Arévalo, Secretario general de ATE, que el gremio recibió reclamos de trabajadores que no veían reflejado el último incremento salarial acordado en sus recibos. “Nos damos con la sorpresa enorme de que en los recibos no se refleja el aumento. Una sorpresa para todos. El 14% no se ve reflejado sobre el haber de febrero”, aseguró en diálogo con Radio Valle Viejo.