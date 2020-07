La Municipalidad concretó la baja de los precarizados que participaron de los incidentes

Finalmente ayer, la Municipalidad de la Capital avanzó con las sanciones de aquellos beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja, que fueron identificados como partícipes de los incidentes ocurridos el martes, en el predio de Higiene Urbana, cuando intentaban impedir la salida de los camiones de recolección de residuos.

Los trabajadores precarizados fueron notificados de las desafectaciones anoche, cuando no se los dejó ingresar a su lugar de trabajo, con intervención de la Policía, que se apostó en el lugar para “resguardar la integridad física de las personas que se desempeñan en el lugar y los bienes del predio municipal”.

Ante esta situación, tomó parte el SOEM, que pidió la intervención de la Dirección de Inspección Laboral (DIL), que envió inspectores para labrar un acta, en la que se asentó lo sucedido.

Ante la consulta de LA UNIÓN, desde el Municipio capitalino confirmaron las bajas de los trabajadores e indicaron que se trataba de poco más de 30 beneficiarios. Sin embargo, el secretario general del SOEM, que se hizo presente en el predio de Higiene Urbana para interiorizarse de la situación, señaló que se desafectó a 80 precarizados.

También, en diálogo con este medio, Arévalo cuestionó que sea la Policía la que notifique a los trabajadores que no podían ingresar a su lugar de trabajo en base a “un listado que no tiene la firma de nadie” y calificó el accionar del Municipio como “un mamarracho”.

Antes de retirarse del lugar, el gremialista dialogó con los trabajadores dados de baja y les pidió que no realicen ninguna manifestación y pidan en el Municipio el papel que acredite su desafectación.

En ese marco, anticipó que “cuando se entregue la notificación de la baja a los compañeros, se van a empezar a presentar amparos en la Corte de Justicia, pidiendo que se obligue al Municipio a que les dé la planta permanente.