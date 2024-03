La oposición apuntó a la gestión de Jalil por el 45% de pobreza en Catamarca

Este miércoles, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comunicara su último informe de pobreza, en el cual señalaba que en Catamarca, 104.200 habitantes son pobres, el senador nacional del bloque de la UCR, Flavio Fama, salió al cruce del gobernador Raúl Jalil y su gestión por su "mala administración". En este sentido, Fama señaló que a pesar de que la provincia fue de las más beneficiadas por el gobierno de Alberto Fernández, logró que el 45% de los habitantes del Valle Central caigan en la pobreza. El número surge de las mediciones de hasta el último trimestre del año pasado.

"Parece que lo único que administra bien Jalil son sus empresas, porque la provincia está muy mal. Hay datos contundentes que explican la morbosidad de plata que ingresó a Catamarca, por ejemplo, durante las elecciones de octubre. La verdad no entiendo cómo puede haber tanta cantidad de pobres. Durante las elecciones Nación quintuplicó en términos reales las trasferencias discrecionales y fue la que más recibió", cuestionó duramente el legislador.

"Si uno ve los números mes a mes, Catamarca aparece siempre entre los tres primeros puestos de las provincias más beneficiadas desde el comienzo de la gestión de Jalil y Fernández. Además, se tomó un préstamo millonario que no sabemos cómo lo irá a pagar. También, puso los dólares de los catamarqueños en plazos fijos. Todo eso ¿para qué? Es una incógnita", agregó.

Además, Fama explicó que la cantidad de pobres es mayor porque no tiene en cuenta la situación económica del interior profundo y que no está contemplada la alta inflación del primer trimestre de este año. "El gobernador está agravando la situación económica, aumentó todos los servicios (transporte, salud, energía, impuestos inmobiliarios, etc.) Si a esto se le suma la licuación de los salarios de la administración pública y ni hablar de los precarizados, el panorama es muy oscuro para Catamarca".

"Espero que el peronismo se humanice, tanto que hablan de justicia social. Solo los funcionarios andan bien, ellos son los que hacen negocios, los que incrementan sus riquezas en este periodo de crisis", culminó.