La oposición calificó de "medievales" y "cavernícolas" las restricciones decretadas por el Gobierno

La oposición manifestó que darán un debate serio al respecto al proyecto de ley elevado por el gobernador Raúl Jalil, que promueve la compra de vacunas destinadas a generar inmunidad contra el COVID-19. En tanto, consideran que la Provincia debería imitar la gestión de la Jujuy y no pagar más de lo que paga Nación por las dosis.

Además, indicaron que el Gobierno debería haber destinado los fondos invertidos en el avión sanitario a la compra de vacunas.

"Acá se formula una propuesta de exceptuar a la provincia para la adquisición de vacunas contra el Covid-19 de todo el procedimiento de contratación que está previsto en la Ley de Administración y en sus decretos reglamentarios; no puedo dejar de señalar que dos meses después de la sanción de esta ley nacional, la provincia de Catamarca podría haber estado redactando un texto parecido al tenor del que estamos discutiendo hoy y sin embargo el día 4 de enero de 2021 se dictó el decreto- acuerdo N° 9 en el cual se barre también o se establece un sistema de excepción, pero no para vacunas contra el Covid-19, el decreto que señalo establece un procedimiento particular para compra de un avión", expresó el presidente de la UCR y diputado Francisco Monti en la sesión ordinaria celebrada este miércoles.

Posteriormente, Monti agradeció al Gobierno de Catamarca de manera irónica que haga partícipe al poder legislativo al efecto de dictar una excepción al procedimiento establecido en la Ley de Administración Financiera, "no dejando de mencionar cuando lo que consideraban prioritario que era la compra de este avión de lujo, se lo hizo por decreto".

Declaraciones radiales

Por otro lado, el diputado provincial, respecto a las restricciones implementadas por el Gobierno, dijo que "los países que no tienen vacunas y no tienen testeos como Catamarca que testea muy poco, lo único que les queda es tomar este tipo de medidas medievales y casi cavernícolas que están generando muchos problemas porque hemos visto que hay sectores de la sociedad y la economía que no aguantan más".

"Catamarca venía haciendo hasta la semana pasada que dejó de publicar el reporte diario de testeos, en el orden de 400, 450 testeos por día que es hoy la misma cantidad de positivos que estamos teniendo, es decir, cómo se hace actualmente para el rastreo de los contactos estrechos, de los asintomáticos, para poder aislar a aquellas personas que eventualmente puedan salir a contagiar... Bueno, eso no se está haciendo", acotó. En este sentido, el legislador por la UCR advirtió sobre el alarmante porcentaje de casos positivos de acuerdo al número de pruebas de Covid, "entre un 80 y 90 por ciento".