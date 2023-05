La oposición cargó contra el Gobierno por el cambio de la fecha de publicación de la inflación: "Es manipular las estadísticas"

Una larga lista de candidatos presidenciales de la oposición y economistas salieron este miércoles a rechazar la decisión oficial del Indec de postergar la publicación del dato de inflación, que estaba prevista para el próximo viernes 12 de mayo. Según anunció el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el dato se publicará el lunes siguiente porque la fecha “coincidía con la veda de elecciones provinciales”.

Desde la oposición señalaron que la decisión es una forma de manipulación de las estadísticas en los días previos a las elecciones que se realizarán en las provincias de La Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego. “La estadística oficial es un bien público, no un acto de gobierno. Un derecho ciudadano para tomar decisiones. Por ejemplo, votar. El votante ya sabe que hay inflación. No lo subestimen. Alterar calendario con fines electorales es, también, manipular las estadísticas”, enumeró el ex ministro de Economía Hernán Lacunza.

“La inflación de abril fue dramática. La responsabilidad es toda del Gobierno nacional. Podrán esconderla, disimularla u ocultarla como han hecho con tantos otros problemas. Pero nunca más los malos gobiernos van a poder engañar a los argentinos. Esto también lo vamos a cambiar”, dijo el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, se expresó la precandidata presidencial Patricia Bullrich: “Nuevamente Sergio Massa y los kirchneristas usan las estadísticas para ocultar la realidad y manipular a la opinión pública con fines políticos. Sabemos cuánto le costó esto a la Argentina. Conmigo, no va a pasar”.

Otros dirigentes de la oposición pidieron directamente la renuncia de Marco Lavagna a su cargo como director del Indec si no rectifica la decisión de postergar el anuncio de la inflación de abril. “Lo del Indec es un bochorno enorme. Todos los días dan una noticia peor desde el kirchnerismo. Creen que la gente es estúpida, que la inflación la esconden no dando la cifra, cuando se paga todos los días con el bolsillo”, dijo el diputado Mario Negri, presidente del interbloque parlamentario de Juntos por el Cambio.

“Marco Lavagna, una persona con la cual he tenido respeto personal, si no rectifica esta decisión, entonces inmediatamente que deje el cargo. Si no, será recordado como el que trajo las viejas políticas del Indec del Kirchnerismo”, pidió.

El ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay también apuntó directamente contra a la figura del director del organismo. “Para Marco Lavagna el Indec hace proselitismo Confiesa así lo que venimos señalando hace tiempo: que no puede ser director del Indec y empleado del ministro al mismo tiempo. Muy grave”, destacó el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. El ex funcionario citó el artículo 64 bis del Código Electoral Nacional: “La campaña electoral se inicia cincuenta (50) días antes de la fecha de las elecciones generales y finaliza cuatenta y ocho (48) horas antes del inicio del comicio”.

También opinó el actual director General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, José María Donati. “La transparencia no se posterga. Un calendario de difusión estable es objetivo de todas las oficinas estadísticas. Una modificación sólo debe obedecer a cuestiones técnicas. Ya tenemos un antecedente de intervención política sobre estadísticas públicas. No podemos retroceder”, publicó.

El diputado Martín Tetaz resaltó el fin electoral de la medida tomada por el organismo de estadísticas: “Es una barbaridad. El Gobierno patea la comunicación de los datos de inflación porque tiene miedo de perder, entre otras, la provincia de La Pampa”, aseguró.

Otros referentes del espacio de Juntos por el Cambio pidieron directamente la renuncia de Lavagna: “Viniendo de una fuerza política que falsificó las estadísticas, esto es inaceptable. Marco Lavagna debe renunciar, y el Indec tiene q dar marcha atrás con el cambio de cronograma”, expresó Nicolás Gadano, ex gerente General del Banco Central.

El senador radical Martín Lousteau publicó en sus redes sociales: “Otra vez los K metiendo mano en el Indec. Antes difundían estadísticas falsas. Ahora, nos ocultan el dato de la inflación para que no coincida con las elecciones. Combatan de verdad la inflación y dejen de mentirle a los argentinos”.

En un tono similar, se expresó el ex presidente del Banco Central Guido Sandleris: “Con los antecedentes de manipulación de las estadísticas públicas que tiene el kirchnerismo, qué irresponsabilidad modificar con fines electorales el calendario de publicación de los datos de inflación (usando una excusa ridícula sobre la veda electoral)”, coincidió.

“Cada día más lejos de la realidad. Cada día que pasa les importa menos la gente”, se sumó el intentende de San nicolás de los Arroyos, Manuel Passaglia.

El dato de inflación de 7,7% en marzo -la variación mensual más alta desde abril del 2002- confirmó un nuevo piso para los datos de inflación mensuales por venir. Las consultoras privadas ya estiman datos similares -o más altos- para el mes de abril.

Desde la consultora Ecolatina, por ejemplo, destacaron que el arrastre del traslado a precios de la suba de los dólares paralelos durante la última semana de abril puede ser capturado plenamente en el mes de mayo, para el que proyectan una inflación superando el 8%, donde incidirán una mayor cantidad de aumento puntuales.

“El IPC Núcleo se aceleró al 8% mensual, dando cuenta de la fuerte inercia que arrastra el proceso inflacionario. Lo más preocupante -en el marco de una tendencia creciente de la pobreza- es que el crecimiento nuevamente sea impulsado por el índice de Alimentos y Bebidas, que registró una variación del 8,9%”, agregaron.

“En los próximos meses seguiremos viendo una inestable inflación consolidándose en escalones cada vez mayores, dejando como resultado una inflación superando el 115% en 2023. El proceso se ve alimentado por una fuerte inercia, creciente indexación y acortamiento en los plazos de los contratos, junto a la incertidumbre propia de la transición electoral, la falta de credibilidad para coordinar expectativas y la ausencia de anclas: nuevas subas en tarifas de servicios públicos, un crawling peg que no podrá ralentizarse y paritarias que ejercerán presión en el año electoral”, concluyeron.