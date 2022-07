La oposición prestó acuerdo al Fondo de Garantías Catamarca Sapem y reclamó transparencia

Las y los integrantes de la Cámara baja aprobaron con media sanción y por unanimidad el proyecto enviado por el Ejecutivo para crear Fondo de Garantías Catamarca (Fogacat) Sapem, un organismo cuyo propósito será el de fomentar y promover la actividad económica afianzando así la generación de empleo privado facilitando el acceso al crédito a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en Catamarca. Los fundamentos de la iniciativa fueron expuestos por María Argerich (Frente de Todos), quien resaltó que se alcanzó un texto superador y se le introdujo modificaciones consensuadas con otros bloques parlamentarios.





“Se crea un Fondo de Garantía de Carácter Público (FGCP), instrumentos que emite el Banco Central” especificó la miembro informante para subrayar que “este fondo viene a saldar la deuda con las empresas ya que se podrá otorgarles garantía y que puedan obtener créditos en la banca”. También detalló que el Fondo se constituirá sobre la base de los aportes del Tesoro Provincial y de los aportes privados que pudieran canalizarse a través de cámaras empresariales y organismos públicos, privados o mixtos”.





Alejandro Páez (UCR-JPC) adelantó que iba a acompañar la propuesta y manifestó que “es un proyecto bueno que tiene una clara incidencia positiva para poder generar empleo y revitalizar a las empresas dando fluidez a las Mipymes”. Por su parte, Silvana Carrizo (UCR-JPC) destacó como “un hecho innovador para las políticas financieras en la provincia” la creación del Fondo de Garantía. Además, observó que una de las cuestiones dispuestas dentro del proyecto es que el presidente o presidenta del Directorio que conducirá el Fogacat “debe contar con título habilitante”. En tanto, Hugo Ávila (FAC) dijo que “sin lugar a dudas es una herramienta positiva para brindarle a Mipymes las garantías de créditos que muchas veces carecen” anticipando su voto favorable.

Expropiación de terrenos

Los legisladores, además otorgaron media sanción a la iniciativa presentada por Analía Brizuela (Frente de Todos) declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación un terreno en Chumbicha (Capayán) para ser destinado a la construcción de una Hostería puesto que en esa localidad no se cuenta con este tipo de infraestructura destinada al albergue de turistas.

La impulsora de la propuesta remarcó que el edificio para el hospedaje de personas es un pedido de las y los vecinos de la localidad. “Chumbicha no cuenta con ningún tipo de hostería, lo que no solo dificulta la atención durante el Festival de la Mandarina sino también que afecta al desarrollo turístico durante todo el año” señaló Brizuela.

Por su parte, Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) indicó que la edificación es fundamental para el desarrollo ya que también implica incrementar la capacidad hotelera de Catamarca. “Si queremos una provincia con empleo genuino sin lugar a dudas hay que apuntar al turismo, y esta iniciativa viene a cubrir una sentida necesidad” cerró.

Eulalia Ares de Vildoza

Por otra parte, se dio sanción definitiva al proyecto impulsado por el senador Ariel Cordero a través del cual se dispone avanzar en la construcción de un monumento en la localidad ancasteña de Ipizca en homenaje a la prócer catamarqueña Eulalia Ares de Vildoza. Mónica Zalazar (Frente de Todos) ofició como miembro informante de la iniciativa y repasó históricamente el origen de Eulalia Ares y las acciones que dejaron huella en la historia de la provincia y del país. ”Las mujeres de hoy reivindicamos estas luchas” contrastó para sostener la importancias que tuvo Eulalia “enarbolando las banderas de justicia que hicieron historia”.





Por su parte, Natalia Ponferrada (Frente de Todos) reseñó que Eulalia no solo fue la primera mujer gobernadora de Catamarca sino que también de las provincias argentinas “en un contexto donde las mujeres no tenían protagonismo”. Luego, Alicia Paz (UCR-JPC) puso el foco en que, por aquellos tiempos, “las mujeres no eran consideradas sujetos de derechos y Eulalia participó restableciendo el orden en la provincia”. Sobre el final, Cristina Gómez (UCR-JPC) indicó que “en otras oportunidades fueron recordadas mujeres que actuaron en nuestra historia pero hoy toca reconocer a una mujer nacida en nuestro territorio. pionera de la lucha de género venciendo obstáculos por su condición de mujer”.