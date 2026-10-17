La oposición revisa su estrategia tras el fracaso de la sesión por el DNU de Milei

La sesión convocada el jueves en la Cámara de Diputados para tratar la derogación del DNU 70/2023, firmado por Javier Milei, fracasó por falta de quórum y dejó al descubierto las dificultades de la oposición para garantizar la presencia de sus legisladores.

Tras el levantamiento de la convocatoria, distintos bloques revisaron las ausencias y analizaron cómo sostener la coordinación parlamentaria. Al mismo tiempo, referentes de Unión por la Patria (UxP) y otros sectores avanzaron con iniciativas para exigir explicaciones por el operativo de seguridad desplegado durante la movilización universitaria.

Entre las ausencias que generaron sorpresa estuvieron las de la diputada María Inés Zigarán, de Provincias Unidas por Jujuy, y el fueguino Agustín Tita, de UxP. Zigarán había firmado la convocatoria y participado activamente en el tratamiento de otros temas, entre ellos los vinculados con discapacidad y desendeudamiento familiar.

En el caso de Tita, su ausencia llamó la atención porque, hasta el día anterior, integrantes de la conducción del bloque peronista lo daban por confirmado. Un diputado de UxP atribuyó la decisión a un supuesto llamado de la Jefatura de Gabinete al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, aunque esa versión no fue presentada como una confirmación oficial.

Tita asumió su banca en diciembre del año pasado, después de desempeñarse como jefe de Gabinete del mandatario fueguino.

También faltó la diputada santiagueña Estela Mary Neder, quien había anticipado semanas atrás que no estaría en Buenos Aires durante esa semana. La legisladora mantiene una relación política con el senador y exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora.

UxP busca sostener la unidad interna

Pese al resultado de la convocatoria, no hubo una reunión formal del bloque de Unión por la Patria después de que se levantara la sesión. Parte de sus integrantes participó de la marcha en defensa de la universidad pública, mientras que dentro del espacio también existen ausencias relacionadas con las necesidades políticas de los gobernadores en sus provincias.

"Fingimos demencia y seguimos para adelante", resumió un diputado consultado por TN, en referencia a la intención de preservar la unidad de la bancada que conduce Germán Martínez.

El jefe del bloque reconoció las dificultades para reunir el quórum y señaló que los organizadores sabían que la convocatoria sería ajustada. También sostuvo que un segundo fallo de la Corte había frenado el crecimiento de algunos apoyos políticos a la sesión.

Martínez, sin embargo, destacó que la convocatoria y la movilización permitieron introducir modificaciones en el dictamen del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Según explicó, se incorporaron disposiciones vinculadas con la defensa de las tierras argentinas.

Por su parte, el diputado de Encuentro Federal Miguel Pichetto planteó la necesidad de revisar con mayor detenimiento los números antes de convocar a una sesión. "La oposición va a tener que analizar más detenidamente las matemáticas. No hay que colocarse en situación de perder", advirtió.

Piden que la ministra de Seguridad explique el operativo

Mientras se revisan las dificultades parlamentarias, el diputado socialista Esteban Paulón solicitó la citación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para que informe sobre el accionar de las fuerzas federales durante la marcha universitaria del jueves.

"Queremos que la ministra venga a Diputados a explicar los gases lacrimógenos en el Palacio y este nuevo operativo totalmente desquiciado", expresó.

El pedido incluye preguntas sobre los fundamentos del despliegue policial, las denuncias de represión y la posibilidad de abrir una investigación interna por los hechos registrados durante la jornada.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al lanzamiento de cartuchos de gases lacrimógenos que, según la denuncia, ingresaron al Palacio Legislativo y al edificio del Anexo A. Los impulsores de la iniciativa sostienen que la situación puso en riesgo a legisladores, trabajadores parlamentarios y otras personas presentes.

Paulón también reclamó que se identifique a los agentes que, según denunció, habrían efectuado disparos directos contra trabajadores, periodistas, camarógrafos y manifestantes.

Un pedido de informes por el material utilizado

En paralelo, el diputado de UxP Ramiro Gutiérrez presentó junto con Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo. El objetivo es que el Ministerio de Seguridad detalle qué materiales utilizaron las fuerzas durante la protesta y bajo qué protocolos.

Gutiérrez señaló que durante la manifestación se habrían empleado granadas de gas del tipo "Candela", fabricadas por Fabricaciones Militares. Por eso, solicitó información sobre su trazabilidad, el arsenal de procedencia, su vigencia y la capacitación recibida por los efectivos para utilizarlas.

El legislador también cuestionó el posible papel de las Fuerzas Armadas en el entrenamiento para el uso de estos elementos durante manifestaciones. En los fundamentos, citó la Resolución 704/2024 y el artículo 4 de la Ley de Defensa Nacional para plantear interrogantes sobre los límites entre la defensa nacional y la seguridad interior.

Los firmantes describieron el despliegue de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad, y denunciaron el uso de gases irritantes, proyectiles menos letales y camiones hidrantes. También afirmaron que parte del gas ingresó al Anexo de Diputados y afectó a legisladores, empleados y trabajadores de prensa.

Con estos pedidos, distintos sectores de la oposición buscan obtener explicaciones sobre el operativo de seguridad, mientras intentan recomponer la coordinación parlamentaria después de una sesión que no logró reunir los votos necesarios para comenzar el debate.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.