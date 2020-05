La Provincia reiteró el pedido a Nación para poder realizar testeos rápidos

La directora de Enfermedades No Transmisibles, Silvia Bustos, indicó que la Provincia solicitó a Nación que Catamarca sea tenida cuenta para la realización de testeos rápidos, los que permitirán saber si las personas, que aún están en aislamiento, estuvieron expuestas al virus. “Entendemos que, en estos momentos, la prioridad son otras provincias por su situación epidemiológica, pero no perdemos la esperanza que nuestro pedido se concrete. Por lo pronto, decidimos reforzar el laboratorio de biología molecular”, afirmó.

La epidemióloga sostuvo que desde el Ministerio de Salud, como ya se comentó en reiteradas oportunidades, se viene trabajando mucho antes de declarada la pandemia porque “nos preocupaba mucho el incremento de casos de dengue y algunos eventos masivos en los cuales nuestra provincia sería protagonista”. Para lo cual se decidió fortalecer el sistema de vigilancia del área de la Dirección de Epidemiología, incrementando su recurso humano, muchos de ellos de otras áreas donde también llevan adelante tareas de vigilancia, pero de enfermedades no transmisibles.

“A partir de allí, esta pandemia nos llevó a estar en permanente contacto con nuestros referentes nacionales, y dado que hay mucha información que es nueva y va cambiando con el correr del tiempo, en ocasiones tuvimos que asumir la tarea de reorganizar y optimizar la modalidad de vigilar establecida”, expresó.

En esa línea, Bustos afirmó que cuentan un acompañamiento permanente desde Nación mediante videoconferencias, “en las cuales participamos en forma activa, a través de los COFESA junto a la ministra Claudia Palladino, encuentros virtuales regionales, y muchos otros que, en los cuales, fuimos los únicos participantes por la particularidad de tener aun caso 0”.

Afirmó que en muchas de esas charlas solicitaron que “nuestra provincia sea tenida en cuenta para realizar testeos rápidos; teniendo en cuenta que al día de hoy, tenemos bajo seguimiento telefónico y en aislamiento sanitario alrededor de 750 personas y 1.215 finalizaron con el mismo”.

La profesional sostuvo que “estos tests serológicos nos ayudarían a saber si algunas de estas personas estuvieron expuestas al virus. Entendemos que en estos momentos la prioridad son otras provincias por su situación epidemiológica, pero no perdemos la esperanza que nuestro pedido se concrete, por lo pronto decidimos reforzar el laboratorio de biología molecular”.

Bustos aclaró que el nombre de test rápido genera una falsa creencia sobre la finalidad de estos. “Por el momento, la única prueba autorizada para diagnosticar Covid-19 son las que estamos realizando mediante la técnica de PCR, que detecta la presencia del virus en las personas al detectar su material genético. Si da positivo, significa que la persona está infectada”.

En cambio, explicó, un test serológico no detecta el virus, sino los anticuerpos que el organismo generó para defenderse del virus y agregó que existen dos tipos de serología: Inmunoglobulina M (IgM) e Inmunoglobulina G (IgG). “La IgM es la primera que se activa para frenar al virus (se detecta a partir de 9 a 12 días de los primeros síntomas), por lo que su presencia indica que esa persona recién está cursando la infección. La IgG se activa al final (son detectables a partir de los 14 a 21 días de los primeros síntomas) y es la que permanece más tiempo en el organismo, luego de que el paciente se curó”.