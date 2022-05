La UCR ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio y llamó a consolidar la unidad

La Convención Nacional de la UCR ratificó este viernes su aspiración a que un radical ocupe la Presidencia de la Nación en el próximo período, al igual que en la jefatura de Gobierno porteña, en un documento en el que exhortó a "mantener unida y mejorar la coalición Juntos por el Cambio" (JxC), suscripto por 300 convencionales que eligieron al abogado Gastón Manes como nuevo presidente del organismo partidario al frente de una lista de unidad.



En el texto, oficializado en la reunión que se celebró en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, se admite que se transitarán "inevitables tensiones y disputas", en el camino hacia las elecciones generales de 2023.



“Acá está el presidente de los argentinos de 2023. Va a ser Facundo (Manes) o voy a ser yo”, dijo el titular de la Unión Cívica Radical y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al cerrar el acto en el que celebró la Sesión Constitutiva de la Convención Nacional, que tiene la función de establecer la política de alianzas del partido, entre otras atribuciones.



El jujeño cerró la extensa jornada con la marcha radical de fondo luego que consideraran los 12 puntos previstos del orden del día y que varios dirigentes tomaran la palabra.

La lista de unidad votada este viernes se logró tras acuerdos internos que terminaron con una división de los cargos entre los distintos sectores.



Así la vicepresidencia quedó para Ivana Coronel, de Evolución, el sector liderado por el senador nacional Martín Losteau, la vicepresidencia segunda para el abogado Ricardo Gil Lavedra, la vicepresidencia tercera a Pamela Elizabeth Encina, y como secretario General a Hernán Rossi, también de Evolución.



Por su parte, Manes, como flamante titular de la Convención expresó que "a los populistas de izquierda y derecha les tocará perder" en las elecciones del próximo año y agregó que el partido "no tiene dueño y no elige sus candidatos mediante el tuit de un iluminado".



"Somos un partido de Gobierno, no una fuerza testimonial, que no se agota en el debate, lejos del poder y de la sociedad. Un partido de Gobierno ejecuta sus ideas y quiere llegar al Gobierno", señaló Manes, tras ser designado como presidente de la Convención de la UCR al frente de una lista de unidad.



La designación del abogado y profesor de derecho se realizó en un plenario que contó con la participación de más de 300 delegados.

De esta forma, Manes, hermano del neurólogo y diputado nacional Facundo Manes, resultó electo para reemplazar en este órgano partidario a Jorge Sappia.



Las expresiones presidencialistas de Morales estuvieron en sintonía con el documento que se avaló en este cónclave partidario.



"Lo afirmamos con toda claridad: vamos a trabajar para tener un presidente radical. Vamos a trabajar para dar gobernadores radicales a todas las provincias. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea radical", se remarcó en ese texto.



En el extenso documento de ocho páginas, la Convención radical defendió la idea de "fortalecer la coalición (JxC) para hacerla todavía más amplia" y postuló: "El próximo gobierno tiene que tener una coalición integrada".



“Vengo a plantear que tenemos que tomar conciencia de la fuerza que tenemos y el lugar que ocupamos como partido político; y que tenemos que pensar y reflexionar sobre la crisis de confianza que hay sobre toda la política argentina”, remarcó Morales.



El jujeño, si bien responsabilizó al actual Gobierno por pérdida de credibilidad, indicó que los radicales también son cuestionados porque, dijo: “Acabamos de gobernar hace dos años”.



“No hay forma de construir un programa si no se aborda la verdad, si se esconden los problemas que tuvimos bajo la alfombra. Defraudamos a un conjunto de la sociedad que hoy nos reclama y caemos todos en la volteada de desprestigio de la política”, fundamentó.



Además, cuestionó la posibilidad de que el diputado nacional Javier Milei se sume a la coalición opositora al considerar que "el descrédito de la política hace que aparezcan opciones ultraderechas antidemocráticas que trabajan la consigna de la antipolítica”.



Por su parte, el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, llamó "a romper el círculo de la decadencia", y aseguró que "los verdaderos adversarios son los populismos de izquierda y derecha", al hablar ante la Convención partidaria reunida en La Plata.



"Tenemos que romper el círculo de la decadencia con "políticas de mediano y de largo plazo y un proyecto que no se agota en un gobierno. Nuestros reales adversarios en el tipo de sociedad al que aspiramos construir son los populismos. No hay un solo populismo. Hay dos tipos. El de izquierda y el de derecha", planteó Negri.



El gobernador de Corrientes Gustavo Valdes llamó a “hacer un esfuerzo para que la UCR esté unida” en la Cámara de Diputados y destacó que el partido “está volviendo porque es la esperanza de mucha gente”.

Facundo Manes afirmó que Argentina necesita "instituciones" y que cambiar la Argentina "es una patriada a la cual no se puede renunciar".



El senador nacional y líder de Evolución, Martín Lousteau, aseguró que será el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y si bien ponderó la presentación de la lista de unidad para conducir la Convención, aclaró que ello no significa "la ausencia de debates".



“En un gobierno, las peleas, las internas, cuestan. Ahí es cuando se cuestionan los debates. Hoy tenemos el deber de discutir, de contrastar internamente primero y adentro de JxC después", aseguró.



El presidente del bloque de senadores, Luis Naidenoff, consideró que de cara a 2023 “uno de los desafíos es cómo romper la lógica de los extremos”.



“No hay destino para un país cuando se alientan los extremos, no hay destino para una coalición si se quiere imponer la lógica de los extremos, de las encuestas. No alcanza la historia, ni los nombres. Hace falta marcar el rumbo para dar el debate en JxC", sostuvo el legislador formoseño.



También tomaron la palabra la senadora nacional Carolina Losada, el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, entre otros dirigentes.