"Le pido a UTA que levante el paro, por lo menos en Catamarca", dijo Jalil

El primer mandatario de la provincia se manifestó en contra de la medida de fuerza que se inició en la medianoche de este martes en todo el interior del país, la que fue dispuesta por la UTA a nivel nacional tras haber fracasado las dos instancias de conciliación laboral que se había impuesto desde el Ministerio de Trabajo de la Nación.

El paro de 72 horas, que obviamente trae inconvenientes a los usuarios y que se replica en todo el interior del país, tiene ahora en el centro de las responsabilidades por no haber logrado el acuerdo de incremento y equiparación salarial, a las provincias y a las patronales. Así lo marcó el gremio en un comunicado emitido ayer tras el final negativo de las negociaciones.

En el caso de Catamarca, como indicó el gremio a nivel local, durante las tratativas, ninguna de estas partes se comunicó para tratar de arribar a un acuerdo. Consultado Raúl Jalil sobre este conflicto, directamente marcó "estoy en contra del paro" . Deslizó, en referencia a los fondos con los que subsidia al transporte público, que tanto lo que aporta la Nación más los de la Provincia "es muy grande".

Adelantó que este jueves, en medio del paro, tiene previsto reunirse con los empresarios del transporte local y planteó que la medida de fuerza "afecta a los estudiantes, a enfermeros y muchos más". Añadió, en diálogo con Radio Valle Viejo que "lo que arregló el AMBA con un sueldo de 160 mil pesos nosotros no lo podemos pagar, obviamente . He hablado con los gobernadores del NOA y no puede ser que con cada conflicto, respecto el derecho al paro pero no podemos en estos tiempos extraordinarios, estar cortando una calle". En este tomó Jalil directamente le solicitó al gremio "le pido a UTA que levante el paro, por lo menos en Catamarca" .

Luego en cuanto al reclamo de un grupo de trabajadores del Hospital "San Juan Bautista" por no haber sido incluidos en el listado de los 500 con pase a Planta Permanente, el Gobernador no solo responsabilizó de la confección de esta lista al gremio de ATSA sino que además les pidió paciencia. "No se termina el mundo ahora. Los recursos son limitados y no se puede estar cortando una calle cada vez que haya una diferencia".