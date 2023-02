Legisladores catamarqueños valoraron el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy

Legisladores catamarqueños se expresaron este jueves a través de las redes sociales, respecto al veredicto por el crimen de Lucio Dupuy que declaró culpables a Magdalena Espósito Valenti -progenitora del niño- y Abigaíl Páez -la madrastra- por lo cual se prevé una condena a prisión perpetua, aunque la condena saldrá el 13 de febrero.

En ese contexto, la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Cecilia Guerrero (Frente de Todos) dijo que el caso del pequeño Lucio Dupuy nos debe interpelar a todos y todas como sociedad, sobre la necesidad imperiosa de las infancias de ser escuchadas, respetadas, contenidas, asistidas y protegidas en sus derechos.

“Hoy se dio un paso adelante con la condena. Pero quedan miles de pasos que dar para adelante, empezando por las transformaciones culturales que nos permitan internalizar que las niñas, niños y adolescentes no son objetos ni propiedad de nadie. Tampoco de sus progenitores. Mientras la violencia continúe imperando en la sociedad, las niñeces seguirán siendo las primeras víctimas inocentes de un sistema que las invisibiliza, que no las escucha a tiempo y que no garantiza sus derechos. Que todos y todas nos comprometamos a luchar contra el maltrato infantil, el abuso sexual contra las infancias, y para hacer realidad para las niñeces, una vida libre de violencias”, manifestó la legisladora.

Por su parte, el senador nacional Flavio Fama (Juntos por el Cambio) destacó la necesidad imperiosa de avanzar en la Ley, conocida como la “Ley Lucio”, que busca promover la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. El proyecto ya tiene media sanción en Diputados y con dictamen de comisión en el Senado y se encuentra en el temario de las sesiones extraordinarias.

Al respecto, Fama dijo que para que los mecanismos estatales funcionen correctamente y estos hechos no tengan lugar es necesario el compromiso de todos para nunca más llegar tarde, y agregó que para que quienes no hacen bien su trabajo sean sancionados trataremos y aprobaremos en el Senado la Ley Lucio, aseguró el legislador.

“Este proyecto (Ley Lucio) establece que todas las personas que trabajen en las diferentes áreas del Estado y en organismos e instituciones que tengan cualquier contacto con la niñez reciban capacitación sobre derechos de la infancia y violencia contra niños para que puedan tener perspectivas de derechos de infancias. Además, obliga al Estado a intervenir ante una denuncia anónima por violencia contra niños y niñas, sin la necesidad de que quien la realice se exponga. También prevé la realización de campañas masivas de concientización”, publicó Fama.

La diputada provincial, Silvana Carrizo pidió que nunca más haya indiferencia y ni un solo niño maltratado. “Hay una absoluta deuda en materia de derechos para con las niñas y niños. Es sumamente importante detectar e intervenir ante situaciones de negligencia y maltrato en la primera infancia. Hoy Magdalena Espósito Valenti, madre del niño, y su novia, Abigail Páez, fueron declaradas penalmente responsables por homicidio. Pero la indiferencia lo mató de a poco a Lucio Dupuy, la indiferencia del Sistema Sanitario, de la Niñez, de Desarrollo Social, escolar y la justicia que miraron para otro lado. Se debe garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales”, remarcó la diputada.