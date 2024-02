Ley Ómnibus: Se acordó un cuarto intermedio y el debate se retomará este jueves

Después de 12 horas de debate, Diputados pasó a un cuarto intermedio y continuará este jueves a las 12 el tratamiento de la Ley Ómnibus de reformas económicas. El proyecto es uno de los ejes de la gestión del presidente, Javier Milei, que la considera prioritaria.

El texto original del proyecto tuvo múltiples cambios a los que el oficialismo, que tiene solo 38 diputados, debió acceder para garantizarse el respaldo a la iniciativa de la “oposición dialoguista”, al menos en general. Con las modificaciones al dictamen de mayoría se redujeron de 524 a 385 los artículos del proyecto.

Grabois convocó a los movimientos sociales a manifestarse: "No tenemos miedo"

Tras el fuerte operativo que montaron las fuerzas de seguridad en el Congreso, el dirigente social y excandidato a presidente, Juan Grabois, convocó a concentrarse en Hipólito Yrigoyen y Solís.

"Frente al amedrentamiento desmesurado a ciudadanos pacíficamente movilizados y el avasallamiento obsceno de la Constitución convocamos desde Argentina Humana a ejercer la resistencia no violenta. Que quede claro: no tenemos miedo", escribió a través de las redes sociales.

Tenso cruce entre Martínez y Lombardi por el dictamen de mayoría: "Deberíamos tener el documento arriba de la mesa"

Antes de que tome la palabra el radical Facundo Manes, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, pidió hablar y volvió a reclamar sobre el texto definitivo de la ley.

"El diputado preopinante (Hernán Lombardi) habla de una cantidad de cambios que nosotros no tenemos información de eso. Si hay un texto del articulado que no conocemos, les pido que lo pongan arriba de la mesa porque lo único que se dijo hasta ahora es que se van a excluir determinadas cosas, pero después no sabemos nada", acusó.

En ese contexto, apuntó: "Hay un borrador del 28/01 en internet y ahora se enumeran cambios que nosotros desconocemos. Entiendo los problemas de impresión que hay en la Argentina, pero a esta altura deberíamos tener el documento arriba de la mesa".

A estas declaraciones, Lombardi contestó: "Lea el articulado del artículo 398, ahí están todas las modificaciones que está publicado de la semana pasada. Léalo y se va a informar".

Incidentes en el Congreso: Prefectura desalojó a los manifestantes que cortaban Callao

Tras los incidentes, efectivos de la Prefectura Naval Argentina llegaron y se sumaron a la Gendarmería y la Policía Federal y se instalaron en la avenida Callao. Mientras los manifestantes intentaban bloquear la calle, los agentes lograron liberar un carril.

Luego, las fuerzas despejaron Callao, pero los manifestantes se sentaron sobre la avenida Rivadavia. En vista de que los manifestantes no se replegaban, los agentes de la PNA comenzaron a rociarlos con gases lacrimógenos. Muchos de los presentes resultaron afectados, incluyendo Eduardo Belloboni, quien tuvo que ser asistido en el lugar.