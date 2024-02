Ley Ómnibus: Diputados aprobó la emergencia económica y tarifaria para el gobierno de Javier Milei

El artículo 1 que declara la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa fue aprobada por 134 afirmativos y 121 negativos.

“No me puede cortar la palabra”, tenso cruce entre un diputado de UXP y Martín Menem

Al comienzo de la sesión, el diputado Juan Marino denunció estar trabajando sin contar con el dictamen real sobre la mesa.

Fue cuando se trataba el punto de la declaración de emergencia que el legislador hizo una observación: “El dictamen que tengo sobre la mesa incluía la fiscal, la previsional y la de salud, entonces estuvimos trabajando con otro dictamen”.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, lo interrumpió: “Eso no confirma nada, tiene la palabra el diputado Molle de UXP”.

Entonces se desató un momento de gritos y tensión en el recinto. “Presidente no me puede cortar la palabra”, le reclamó el diputado. Menem, por su parte, le dijo que si no hablaba del artículo volvería a cortarle el micrófono.

Del Caño cuestionó el operativo de seguridad en las movilizaciones y repudió la represión: "Aprobar esta ley es darles vía libre"

El diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, cuestionó el operativo de seguridad desplegado contra las movilizaciones que se realizaron afuera del Congreso y repudió la represión a los manifestantes.

"Por un lado el pedido de las facultades delegadas del presidente Javier Milei, por otro lado atacar el derecho de movilización de cualquier sector. Aprobar esta ley es darles un vía libre para instaurar un estado policial", acusó.

Luego tomó la palabra el diputado Cristian Castillo, del mismo espacio, que cuestionó el viaje del Presidente a Israel: "Esta dando apoyo incondicional al gobierno de Benjamín Netanyahu que está llevando adelante un genocidio al pueblo palestino en Gaza”.