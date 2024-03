Libertarios locales con posiciones diferentes por los despidos en organismos nacionales

El gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha un proceso de revisión y posible no renovación de contratos en el sector público, lo que ha generado preocupación y críticas por parte de diversos sectores sindicales y políticos.

Según informes, miles de empleados públicos que se encuentran bajo la modalidad de contrato están viendo cómo sus convenios llegan a su fin y, por decisión de la gestión gubernamental, están siendo desvinculados del Estado. Aunque aún no se ha proporcionado una cifra exacta, se estima que "entre el 15 y el 20% de los contratos" no serán renovados al finalizar el mes.

Cabe señalar que los sindicatos calculan que alrededor de 71.000 empleados de la administración central del Gobierno, de los cuales 65.000 pertenecen a la planta transitoria y 6.000 están bajo la modalidad de contrato por asistencia técnica profesional, están llegando al final de sus contratos y deben ser objeto de renovación para poder seguir desempeñándose en sus funciones.

Ante este escenario, dirigentes locales de La Libertada Avanza se expresaron con posiciones diferentes. Federico Lencina, diputado provincial, alineando al “plan motosierra”, consideró “interesante” que el Gobierno nacional realice auditorias “para conocer la situación de muchos de los empleados y resolver de qué manera se puede hacer un recorte”.

Lencina afirmo que “existen muchos sectores en la política catamarqueña que se puede hacer recortes” al argumentar que en “Catamarca es una de las provincias con más empleados públicos”, y que “habría que rever algunas situaciones”.

Asimismo, propuso que los cesanteados en la Administración Pública nacional sean absorbidos por el sector privado. “El oficialismo dice que Catamarca es una de las provincias que más creció en empleo privado. No lo vemos a ese empleo privado, pero si así es, podría absorber a esa gente que quedó sin empleo”, sostuvo.

Por su parte, el legislador libertario Fernando Baigorri, se despegó de los polémicos despidos al sostener que “estoy en contra de que termine siendo en última instancia una variable de ajuste el trabajador, independientemente en la situación en la que esté”.

Además, reconoció que cumplen con sus funciones y no entran en el rango de “ñoqui”. “Catamarca es una provincia chica y nos conocemos todos y muchos de los que están prestando servicios y trabajan no entran en ese rango de “ñoqui” que se quiere imponer”, señaló.

Por último, el referente de LLA remarcó que “esto no quiere decir que no haya personas que cobran sin trabajar, eso no lo sé, pero la gran mayoría que conocemos cumple sus horarios de trabajo y están sufriendo una gran incertidumbre hoy en día”.