Los empleados judicial respaldaron a la Corte y desmintieron un aumento del 30%

Los trabajadores de la justicia local se manifiestan frente a la Corte de Justicia y a favor de los dichos de los ministros del máximo tribunal, luego del polémico cruce entre estos y el Gobernador de la provincia, Raúl Jalil. Al frente de la protesta se enceuntra la delegada de ATE judiciales, Cecilia Falcón, quien sostiene el acompañamiento a lo manifestado este jueves por la presidenta de la Corte, Fernanda Rosales Andreotti, y el Dr. José Ricardo Cáceres, en la defensa del presupuesto del Poder Judicial.

La gremialista, en el contacto con la prensa fue contudente al indicar que el incremento que persibieron los judiciales catamarqueños no fue del 30% sino del 13.5%. “”Sobre los dicho del primer mandatario, estamos totalmente en desacuerdo. Nosotros no cuestionamos cuánto cobra un concejal, un diputado ni cuanto gana él, más allá de lo que tiene blanquea, la dieta y los privilegios. Básicamente porque no nos corresponde. Y justamente por eso, creo que tampoco le corresponde a él cuestionar cuanto gana un ministro, un secretario o un juez"., sentenció Falcón.

La empleada judicial,tras abogar por una justicia independiente, deslizó que la polémica surgiida no lleva sino “a enfrentar a trabajadores contra trabajadores”. Allí cruzó a los otros gremialistas, porque indicó que si ellos lograron este incremento, es porque tuvieron una representación que luchó para poder lograr eso,.

Falcón, que minutos después ingresó a una reunión con la presidenta de la Corte de Justicia, indicó no tener miedo sobre una posible marcha atrás al aumento logrado.