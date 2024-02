Los motivos detrás de la pelea entre el Gobierno y Chubut por los fondos y el petróleo

En la previa de la reunión de los gobernadores patagónicos para tomar “una medida en conjunto” tras los cruces con Javier Milei por los fondos retenidos a Chubut, Ignacio Torres ratificó que la provincia no entregará gas ni petróleo si no se resuelve el conflicto económico que mantiene con el Gobierno nacional. Esta mañana, Patricia Bullrich y Guillermo Francos salieron al cruce mientras que el kichnerismo volvió a defender al chubutense.

“No vamos a dar ni un paso atrás”, advirtió Torres tras la decisión del oficialismo de descontarle dinero por una deuda que la provincia intentó cancelar hace pocos días. El mandatario afirmó: “Nos vamos a defender de este gobierno o del que sea”. Y apuntó directamente contra Milei: “No pedimos plata, pedimos respeto. Se quieren llevar puestas a las provincias”.

El funcionario patagónico insistió con frenar el suministro de la producción petrolera luego de que el Ministerio de Economía le retuviera $13.500 millones. En ese sentido, remarcó: “No es una decisión personal, sino de toda la ciudadanía de la provincia. Es un desprecio pocas veces visto. No conozco ningún antecedente de un presidente que desprecie tanto a las provincias, más allá de lo personal, lo chabacano y la falta de respeto”.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación acusó al gobernador de Chubut de “hacer una rebelión” por su amenaza de cortar el gas y petróleo al resto del país.

“Genera una sensación de incertidumbre nacional e internacional tocando la propiedad privada, porque el petróleo no es del gobernador”, remarcó.

Bullrich también dio detalles de la conversación que mantuvo con Torres hace unos días, y en la que le había mencionado su idea de enfrentar al Gobierno: “Pensé que me lo estaba diciendo en chiste. Nunca pensé que un gobernador me iba a decir: 'Yo me paro sobre el petróleo y no dejo que salga'”.

En tanto, Guillermo Francos dijo que el mandatario chubutense “será responsable de sus actos” y consideró que Torres se siente “molesto, enojado porque por ahí esperaba recibir una ayuda del Gobierno que no recibió”.

“Podrá amenazar si quiere, concretar su amenaza, pero tiene que someterse a la ley. No tiene ninguna capacidad, ninguna facultad, ningún derecho para cortar el suministro de petróleo, que lo hacen empresas privadas, que va por oleoductos privados y va al puerto. Salvo que lo haga por la fuerza y ahí estaría cometiendo un ilícito, pero no creo que sea su intención”, advirtió el ministro del Interior, y defendió el contraataque de Javier Milei: “Sabíamos que esto no iba a ser fácil, pero el Presidente se siente con espaldas por el 56% de los votos que obtuvo con este discurso”.

El kirchnerismo salió a defender al gobernador de Chubut: “Ignacio Torres no va a ir preso de ninguna manera”

En medio de la tensión entre el Gobierno nacional e Ignacio Torres, Oscar Parrilli y Leandro Santoro salieron a defender al mandatario provincial y lo respaldaron en el reclamo de “pelear por sus derechos”.

“No va a ir preso de ninguna manera”, dijo el senador de Unión por la Patria, tras la amenaza del presidente, Javier Milei, quién citó el artículo 194 del Código Penal y aseguró que de entorpecer el normal funcionamiento de la energía “será reprimido con prisión de tres meses a dos años”. Y le mandó un mensaje al jefe de Estado: “Tiene que tener racionalidad”.

Santoro, diputado nacional de UxP, sumó su respaldo a Torres y profundizó los cuestionamientos al presidente. “En dos meses ya se peleó con todos los gobernadores de todos los partidos políticos del país. Todos son los equivocados menos él, que es el único que la ve”, remarcó en X. Y agregó: “Vivimos en un país donde el presidente se cree Moisés y acusa a los gobernadores del PRO de ser chavistas”.