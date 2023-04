Lucía Corpacci y Guillermo Andrada cruzaron a Fama por sus dichos en el Senado: "No se debe permitir la difamación"

Los senadores Lucía Corpacci y Guillermo Andrada del Frente de Todos respondieron al senador radical Flavio Fama luego de que plantó una cuestión de privilegios contra el gobernador Raúl Jalil en el recinto del Congreso de la Nación, y presentaron la cuestión de privilegios en su contra.

“Me llama la atención todo el hilo y la verborragia argumentativa, que sin duda son falsas, es una oda al termino falacia ad ignorantiam, que es cuando alguien quiere probar algo sin tener las pruebas que corresponden." empezó Andrada antes de ser interrumpido por Claudia Ledesma Abdala, la presidenta provisional de la Cámara Alta, quien le señaló que “no se puede contestar las cuestiones de privilegios.” Tras explicitar Andrada que presentaba una cuestión de privilegios contra Fama, Ledesma permitió que continúe su exposición.

“Sin duda en nuestra provincia hemos tenido un hecho trágico en el cual quiero dejar bien en claro que se están utilizando todos los elementos disponibles provinciales y federales para tratar de esclarecer el caso” se apresuró a manifestar el senador oficialista tratando de amortiguar las acusaciones del dirigente de la oposición que señaló al gobernador Raúl Jalil como responsable de “designar a dedo” al fiscal Laureano Palacios.

“Hubo un fiscal que tiene un nombramiento hecho que corresponde como tenemos la sistematización que corresponde en nuestra provincia. Inmediatamente que hubo una sospecha, se lo apartó y actualmente va a enfrentar un jury para ver su mal desempeño o no, que lo establecerá el Jury. Todos los elementos que hemos pedido por la justicia a la policía federal, a la Corte Suprema de justicia de la nación, nuestra policía está trabajando” manifestó el senador oficialista.

Y sentenció: “Es temerario realmente ya generar culpables, nosotros en eso somos respetuosos y lo vamos a ser hasta que se determine un culpable”. y a línea siguiente insinuó que el radical aprovechó el recinto para una cuestión de campaña al señalar que “puede obedecer a la verborragia de un proceso electoral en el cual han tenido una baja participación en su voto”.

“Sin duda nuestro gobernador es el primero que está del lado de la verdad y va hacer todo lo posible para se respetuoso de la Justicia y que sea ella la que encuentre al culpable” finalizó, defendiendo al mandatario provincial.

A las respuestas de Andrada se sumaron las de la senadora Lucía Corpacci, también de FdT, quien del igual modo planteó una cuestión de privilegio contra Fama y lo acusó de difamar al gobernador y “aprovecharse políticamente” del caso del crimen del exministro Rojas.

“La difamación no debe ser permitida. Entiendo la preocupación del senador (por Flavio Fama). Créame que como catamarqueña tengo la misma preocupación, tal vez mayor, porque si lo conozco a quien supo ser ministro de Desarrollo Social (por Juan Carlos Rojas). Fue diputado cuando era gobernadora, siempre nos acompañó, fue un hombre realmente muy humilde y muy querido que no merecía la muerte que tuvo.” sostuvo Corpacci.

Luego, acusó al radical de querer aprovecharse del crimen que conmociona a la provincia. “La intencionalidad de aprovecharse políticamente de un crimen de aberrante debe ser repudiado. Todos podemos hacer política de distintas maneras. La política se hace demostrando que se hace mejor que el otro, no denostando al otro, no difamando al otro, ojalá aprendamos a hacer política de esa manera, cuando pierde una interna, cuando uno pierde una elección no la gana porque calumnia al otro.” apuntó.

"Decir una cuestión de privilegios contra el gobernador de Catamarca porque nombró mal a un fiscal a un juez, es lo mismo que decir que cuando un médico hace mala praxis es responsable el gobernador o el ministro de Salud que lo nombró como trabajador del hospital, es igual", sostuvo.

A línea siguiente señaló: "Lo que nos está pasando en Catamarca nos duele a todos. Créanme que lo hemos acompañado desde todos los sectores políticos al reclamo de justicia de su hijo.

"¿Qué es lo que paso? La verdad no lo sé, sinceramente las fotos son tremendas. ¿Pero quien somos nosotros?, el senador Fama, ingeniero, yo, médica, el señor Andrada, médico. Ninguno somos abogados para poder decir si cual fue el móvil o cual no fue el móvil. Dejen que se investigue." cuestionó Corpacci a Fama.

En este sentido, la senadora oficialista enlazó la cuestión del jury al fiscal Palacios por su desempeño en la primera etapa de la investigación del caso Rojas con el juicio a la Corte Suprema.

“El tema es que para ustedes el juicio político a la Corte es persecución y no se puede hacer, pero si denunciar a un fiscal porque se les puso que hizo todo mal”, dijo la senadora, cuestionando que la oposición denunciara al fiscal Laureano Palacios, teniendo en cuenta sumas irregularidades, entre las más repudiadas, que el mismo fiscal haya declarado públicamente que la muerte del funcionario fue por causa natural y que el pedido de detención contra la única imputada Silvina Nieva, no tuviera firma.

Y finalizó: “¿Queremos que la Justicia actúe con libertada, sin presiones mediáticas o nosotros queremos decidir cuál será el fallo de la Justicia? Aprendamos a hacer política sin necesidad de ensuciar al otro”.