Macri declaró sobre el discurso de Milei: "No puedo estar más de acuerdo con sus palabras"

El expresidente Mauricio Macri elogió este domingo el discurso de inauguración del gobierno que el presidente Javier Milei formuló ante una multitud reunida en la Plaza del Congreso, tras recibir los atributos presidenciales en la Asamblea Legislativa, y sostuvo que "no le sacaría ni una sola coma".



"Felicitaciones Presidente Milei! No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy", escribió Macri en su cuenta de la red social X (ex Twitter).



Minutos antes, cuando ingresaba al Congreso, el exmandatario había vaticinado que el gobierno de Milei encarará "un proceso de ordenamiento y reformas" durante los próximos meses.

"El gobierno arranca en una situación muy crítica desde el punto de vista económico y social. La Argentina entrará en un proceso de ordenamiento y reformas y acá estamos para lo que el presidente necesite", dijo Macri en declaraciones en el Congreso nacional.



El expresidente, quien participó de la Asamblea Legislativa, dijo que tiene "las mejores expectativas" porque "hay un clima de alegría y esperanza en la Argentina", en declaraciones a la televisión del Senado de la Nación.



"Las reformas servirán para todo lo que pueda hacer volver a la Argentina en un país previsible y confiable para que el resto del mundo quiera venir a invertir y a crear trabajo", aseveró.