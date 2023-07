Manzi criticó la visita de Massa a Catamarca: Lo responsabilizó por el fracaso del gobierno y el aumento de la pobreza

El diputado nacional y precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Rubén Manzi, consideró que la visita del ministro de Economía y precandidato a presidente Sergio Massa, “no es algo que a los catamarqueños deba generarles alguna expectativa; él y su compañero de fórmula, Agustín Rossi, son los ministros que más responsabilidad tienen en el fracaso absoluto del gobierno de Alberto Fernández, que ha empujado a millones de argentinos a la pobreza”.Para el dirigente, “la presencia de Massa en Catamarca, que es el ministro que prometió bajar la inflación en marzo al 3 por ciento y sin embargo venimos con un índice de entre el 7 y el 8 por ciento mensual; es traer a uno de los responsables que más de 44 por ciento de la población de nuestra provincia esté por debajo de la línea de pobreza y que, si tomamos a los niños y adolescentes, ese porcentaje trepa al 60 por ciento”.

“Realmente no entiendo qué puede venir a prometer a Catamarca que no haya solucionado antes, de la misma forma, no vemos qué propuesta tiene el gobierno de Raúl Jalil para torcer esta realidad que aflige a las familias catamarqueñas”, advirtió.

Si bien coincidió en que los índices de pobreza son una consecuencia de situaciones macroeconómicas a nivel nacional, aseguró que “hay que cosas que se pueden hacer desde Catamarca”. Y a modo de ejemplo, señaló que actualmente, los empleados públicos cobran una Asignación Familiar por hijo de tan sólo 500 pesos. “Nosotros hicimos el cálculo y podemos llevar esa asignación a 14 mil pesos, que, en el impacto del presupuesto provincial, es del 4 por ciento, pero significaría que mucha gente que hoy trabaja en el Estado Provincial y Municipal, podría dar un salto y asomarse por encima de la línea de la pobreza”, aseguró.

Estafa salarial

El precandidato a Intendente de la Ciudad, Alfredo Marchioli celebró la posibilidad y tranquilidad que llevaría a las familias una asignación familiar acorde a los gastos cuando "hoy el Gobierno sigue estafando los salarios de los trabajadores".

"Todo aumento ayuda al empleado pero ni siquiera se acerca a la pérdida adquisitiva que sufren los empleados cuando la inflación interanual fue del 115,6% y la actualización salarial mal aplicada no llega al 70%" explicó.

De igual manera planteó que la actualización salarial de los empleados públicos provinciales y municipales está lejos de sostener el nivel adquisitivo de los salarios considerando que desde la implementación de la metodología de actualización, tomando como base el sueldo de febrero de 2022, "el Gobierno mete la mano en los bolsillos de los trabajadores".

"Si se implementarían bien los índices de actualización, los empleados deberían tener un 50% más de ingresos que los que poseen actualmente" cerró el precandidato a Intendente de la capital provincial al tiempo que apuntó "junto a Rubén Manzi nuestro precandidato a Gobernador, trabajaremos los puntos necesarios para garantizar a cada empleado público y vecino, el cumplimiento de sus derechos".