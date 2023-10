Manzi declaró: Massa le quita recursos a Catamarca y no escuché que Jalil defienda la coparticipación

El diputado nacional Rubén Manzi (CC-ARI – Juntos por el Cambio) cuestionó las últimas medidas económicas tomadas por el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, y advirtió que la provincia sufrirá las consecuencias con la reducción de los fondos de coparticipación que le corresponden a Catamarca. “Massa, por hacer política, nos quita recursos a las provincias más chicas, y los gobernadores encima lo aplauden, porque yo no escuché que Jalil salga a defender la coparticipación de Catamarca”, cuestionó.

Así se refirió el legislador nacional respecto de los planes de devolución del IVA y la eliminación de la Cuarta Categoría de Ganancias, dos impuestos que impactan directamente en la masa de fondos que la nación distribuye a las provincias a través de la coparticipación. “Con estas modificaciones que Massa hizo, se calcula que van a impactar alrededor de un 18% menos en la coparticipación de Catamarca; es decir que hace política con los impuestos que terminan siendo el recurso vital para muchas provincias”, detalló. Si bien señaló que “Argentina necesita un profundo cambio en la política impositiva, que se tiene que discutir y consensuar”, sostuvo que “estas medidas son electoralistas y va a tener consecuencias en la recaudación de las provincias; (…) yo creo que la situación es grave, es una situación de irresponsabilidad grave de parte tanto del Gobierno nacional como del gobierno provincial”.

Patricia va a crecer

Consultado sobre la visión en estos últimos días previos a los comicios del domingo, el legislador consideró que “estamos en un juego de tres donde no hay tantas diferencias, yo creo que (Javier) Milei creció y se estancó y que Patricia (Bullrich) va a crecer por el voto que fue de voto ausente en las PASO”. “Hubo 6 millones de personas en el país que no votaron, ahora mucha de esa gente seguramente va a ir a votar. Y yo creo que ahí hay un potencial que a Patricia la puede favorecer mucho” analizó.

Y fundamentó su expectativa en que “Massa está marcado estos últimos días por una catástrofe económica que cada vez se hace más palpable, más inflación, el dólar más alto, más incertidumbre; y está marcado por los escándalos del Gobierno que son icónicos; por un lado, el caso de “Chocolate” y por otro lado, Insaurralde dilapidando la plata de los pobres de Lomas de Zamora; entonces, la verdad es que no creo que Massa pueda captar votos allí; y creo que Patricia sí”. Y amplió considerando que el resultado de la elección de este domingo “seguramente” va a ser necesario una segunda vuelta en noviembre. “Puede haber una segunda vuelta entre Milei y Patricia”, anticipó.

En ese escenario de ballotage, Manzi destacó que “Juntos por el Cambio, tiene un potencial muy importante, que es la posibilidad de transformar a la Argentina con margen de gobernabilidad; porque va tener para gobernar diez provincias, Juntos por el Cambio tiene una masa de diputados y senadores, que si no es mayoría está prácticamente a la mitad de ambas cámaras; gobierna un montón de municipios a lo largo y a lo ancho del país, y puede dotarle al gabinete de Patricia de gente como Gerardo Morales, de gente como Rodríguez Larreta, de gente como Fernán Quiroz”. Y abundó: “Esto es una diferencia muy importante por sobre Massa, que tiene un no tiene qué mostrar o tiene que mostrar un gabinete y un gobierno fracasado, fallido. Y también sobre Milei, que está absolutamente flojo de estructura política, porque una cosa es ganar y otra cosa es gobernar”.