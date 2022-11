Manzi dijo que el Gobierno nacional aplica parches al sistema tributario y de salud

El diputado nacional de Juntos por el Cambio y máximo referente local de CC A, Rubén Manzi (Juntos Por el Cambio – CC AEI, durante el debate por el proyecto de exención del impuesto a las ganancias aseguró que las mediadas que propone el oficialismo son parches que no resuelve la situación de fondo.

“Sé que es un parche en el sistema tributario y en el sistema de salud; de fondo no soluciona nada, pero es un pequeño alivio para los médicos que tienen que completar sus ingresos haciendo guardias, y un gran alivio para las instituciones para que puedan conseguir personal para las guardias”, remarcó Manzi.

Durante su ponencia, el legislador nacional expresó: “Somos conscientes que no estamos dando ningún debate de fondo. Somos conscientes que mientras no se ordene la macroeconomía no lo vamos a poder dar a esos debates de fondo. Pero es un pequeño alivio y es un justo alivio. Por otra parte, tengo que decir que para la Coalición Cívica el salario no tiene que tributar ganancias y las guardias son parte del salario médico”.

Finalmente, Manzi cargó duro contra la gestión provincial y dijo que cada vez acentúan la crisis del sector y “ningunean” a todo el sistema sanitario y la carrera profesional designando a puestos claves a quienes, según su criterio, no estarían al altura de la circunstancias con el perfil idónea para la toma de decisiones que el sector necesita. “En el hospital más importante de Catamarca, el Hospital San Juan Bautista, el director es un contador público; y en la Maternidad Provincial, ahora quien lo dirige es abogado. Ni siquiera se respeta la pericia que han desarrollado médicos que no solo se han formado para eso, sino que acumularon experiencias y vivencias de hospital”, afirmó.

“Aprobamos la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los médicos que cumplan más de cuatro guardias al mes. No es la solución de fondo, pero es un pequeño alivio para el sector, que en éstos últimos años se ha visto cada vez más ninguneado”, cerró Manzi la publicación en sus redes sociales.