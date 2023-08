Manzi presentó su proyecto de campaña: Queremos sacar a Catamarca del atraso

En un acto realizado en La Alameda, y rodeado de militantes, Rubén Manzi presentó este jueves sus propuestas de campaña junto a su compañera de fórmula, Silvina Acevedo, entre otros precandidatos por la lista “Hagamos el cambio de nuestras vidas” de Juntos por el Cambio.

Durante el encuentro, que tuvo como conductor al precandidato a gobernador como único orador, se plasmaron los tres ejes temáticos de la campaña: la crisis del sistema sanitario público, en la situación de la educación y los niveles de pobreza en Catamarca. También se refirió a sus planes de incentivo al sector productivo; para lograr un desarrollo sustentable de la minería; desarrollo del turismo, sin dejar de lado propuestas para las áreas de Seguridad y Calidad Institucional.

“Queremos sacar a Catamarca del atraso; y no vamos a salir si seguimos en este sistema feudal de una economía extractiva donde pocos se enriquecen y muchos se empobrecen. Queremos una Catamarca de progreso, transparente, republicana y democrática”, enfatizó Manzi en su discurso, quien cuestionó con firmeza al gobierno de Raúl Jalil, al que responsabilizó por esta situación. Tras señalar que “este gobierno ha fracasado, y este fracaso se ve reflejado en los índices de pobreza que están por encima de la media nacional; tenemos un 44 por ciento de catamarqueños que no llegan a cubrir la canasta básica”. “En nuestro plan de gobierno ponemos a la pobreza en el centro de la gestión. Nuestros esfuerzos tienen por objetivo su reducción al disminuir la desigualdad de oportunidades, asegurando el acceso a la salud, a la alimentación y a la educación y trabajando en el desarrollo agro productivo, minero, turístico para generar trabajo genuino. Esta es nuestra prioridad”, afirmó.

Entre las propuestas, detalló que “hoy los empleados públicos de Catamarca cobran $500 en concepto de asignación familiar por hijo, lo que vale un litro de leche. Los empleados públicos nacionales cobran 14 mil pesos. Equipararemos esa cifra con los valores nacionales, de esta manera acercaremos a muchos trabajadores al costo de la canasta familiar que hoy es de $220 mil”. Además, se comprometió a “establecer un plan progresivo que equipare los ingresos de los trabajadores municipales del interior, con los de la capital provincial. Esto supone trabajar acuerdos de colaboración entre el gobierno provincial y los gobiernos municipales; con el objetivo de ir reduciendo las desigualdades”.

En el rubro salud, se comprometió “a terminar con el abandono de la salud pública en Catamarca; si algo nos dijeron los catamarqueños es el abandono que sienten de la salud pública; tengo 38 años trabajando y ejerciendo mi profesión de médico en esta provincia y nunca lo he visto tan abandonado. De cada 10 catamarqueños, 4 no tienen acceso a la obra social, y hay otros dos que no tienen dinero para pagar los coseguros y los costos de los tratamientos, que están en total desamparo. No habrá buena salud en Catamarca si no generamos un fortalecimiento efectivo y certero del sistema de salud. Hay que reconstruir algo básico, que es la atención primaria de la salud, que está desarticulada”. Para el dirigente, es esencial el sistema de atención primaria, para detectar problemas a tiempo y poder actuar en consecuencia.

“Nos encontramos hoy con los cinco hospitales zonales que están abandonados, que han involucionado a como estaban hace 30 años atrás”, afirmó. “En lugar de evolucionar e incluir tecnología y equipos de salud, se han desarticulado, hay departamentos que se están quedando sin médicos, lo viejos médicos se van jubilando y no hay recambio generacional porque no hay un plan de radicación de médicos en el interior, nosotros lo tenemos”, aseguró. “Y no se trata solamente de mejorar el ingreso de los médicos, también se trata de no abandonarlos, de sostenerlo científicamente, y darle herramientas para que pueda conectarse de los centros de mayor complejidad; eso va a ser prioritario para nosotros”, anticipó.