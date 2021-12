Manzur, sobre el préstamo a Macri: "El Fondo Monetario Internacional nos dio la razón"

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó que el Fondo Monetario Internacional le "dio la razón" al gobierno nacional, sobre la evaluación que hizo en relación al crédito extraordinario de casi US$ 45.000 millones que otorgó entre 2018 y 2019 al país, y aseguró que "la deuda irresponsable tomada por el gobierno anterior puso en riesgo al país y el programa económico de (Mauricio) Macri fracasó".



"El Fondo Monetario Internacional nos dio la razón: la deuda irresponsable tomada por el gobierno anterior puso en riesgo al país y el programa económico de Macri fracasó", publicó Manzur anoche en su cuenta de Twitter.



#DeudaIrresponsable pic.twitter.com/7yf46Mi8xb ? Juan Manzur (@JuanManzurOK) December 23, 2021

El mensaje es acompañado por un video en el que se señala que "la deuda tomada por el gobierno anterior le hizo mucho daño a la Argentina" y, "según el mismo FMI, el programa fracasó y puso en riesgo nuestra economía".



También, puntualiza que, "además, reconoce que gran parte de la deuda que tomaron se fugó".



"Lo dijimos desde un primer momento: nuestro gobierno y el pueblo argentino debió hacerse cargo de una deuda irresponsable que puso en peligro el futuro del país. Vamos a seguir trabajando porque el crecimiento es la condición para la estabilidad", finaliza el video.



La noche del miércoles, el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó la importancia de la evaluación que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el crédito extraordinario de casi US$ 45.000 millones que otorgó entre 2018 y 2019 al país en el que, entre otros aspectos, se reconocieron el fracaso de los objetivos trazados y que "debería haber habido una reestructuración de deuda y controles de capitales antes para que no pase lo que efectivamente pasó".



Además, señaló que el FMI entendió que "se debería haber entendido mejor el fenómeno inflacionario en la Argentina y que no se podía pensar que sólo con la política monetaria y al tasa de interés se podía resolver" como propuso el gobierno del por entonces presidente Macri.