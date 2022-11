Mapuches cortaron accesos a Vaca Muerta y amenazaron a las empresas "No vamos a permitir el fracking"

El yacimiento Vaca Muerta amaneció bloqueado este lunes. Vecinos de la localidad neuquina de Añelo y un grupo de mapuches cortaron las rutas 7 y 17 para visibilizar dos reclamos: acceso al agua potable y avances en el relevamiento territorial.

En el caso de la protesta de la comunidad mapuche, inhabilitaron el paso de las camionetas petroleras a los yacimientos de Loma La Lata, Fortín de Piedra, Tratayén y Puesto Hernández y explicaron a través de un comunicado que el relevamiento territorial que había propuesto el gobierno de Neuquén, avalado por Presidencia de la Nación, está trabado.

A través de un comunicado, explicaron: “No permiten ver el avance del mapeo de nuestras tierras porque han provocado recortes territoriales que son imposible de aceptar. A pesar de que somos parte del Equipo Técnico Operativo (ETO) nos cierran las puertas a observar el contenido de las carpetas”.

“Lo que es aún más grave: pretenden solo relevar lo acontecido hasta el 2006, como si fuéramos nosotros los responsables que se hayan atrasado 15 años en aplicar la Ley de Relevamiento. Ahora comienzan nuestras carpetas a pasear de Neuquén a BsAs buscando un acuerdo Nación/Provincia sin haber revisado nuestros técnicos y autoridades el contenido de dichas Carpetas Técnicas. Pretenden que esperemos los meses que sea necesario y eso es inaceptable”, agregó la Confederación Mapuche de Neuquén.

En ese contexto, advirtieron que esta es una “acción de aviso” y lanzaron una amenaza directa: “No permitiremos el fracking de ninguna empresa mientras no estén dadas las garantías constitucionales” y hasta no cesar con la “inseguridad territorial” que sienten.

A su vez, exigen al gobierno de Neuquén que se firme “de manera urgente” el decreto que designa al presidente del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), ya que la falta de designación oficial “retrasa el relevamiento territorial y afecta derechos de todos los pueblos originarios del país”.

Al respecto, desde la Confederación Mapuche de Neuquén advirtieron a Infobae que “ni el gobierno nacional ni la provincia de Neuquén quieren avanzar con el relevamiento territorial, no permiten a las comunidades acceder al mapeo de nuestras tierras y ello tiene que ver con los recortes que realizaron sobre nuestro territorio”.

También el cierre y la entrega de las carpetas del relevamiento territorial y sumar a las comunidades Lof Campo Maripe y Lof Wirkaleo.

De igual manera, reclaman “que se registren las personerías jurídicas de las comunidades a las que hace años y pese a cumplir todos los requisitos fijados se les niega injustificadamente el registro aún con el fallo favorable de la corte suprema del año 2013″.

Por último, el acceso al agua potable a todos los habitantes de la zona, reclamo que comparten con los vecinos de la localidad de Añelo quienes a pesar de varios compromisos firmados con la Municipalidad fueron incumplidos.