Marcelo Tinelli habló del humor político y dijo que Cristina Kirchner "está enojada por la imitación de Bossi"

Marcelo Tinelli contó que el humor político le generó problemas con Cristina Kirchner. Según explicó, la vicepresidenta se enojó por la imitación que Martín Bossi hacía de ella en ShowMatch (eltrece).

Este viernes el conductor participó de la séptima edición del America Business Forum, el evento que une a figuras y referentes latinoamericanos. Allí repasó su carrera, sus programas, reflexionó sobre el rating y se refirió a su relación con el mundo de la política.

Al recordar las visitas y sketches con candidatos y funcionarios tales como Carlos Menem, Fernando De la Rúa o Néstor Kirchner, sorprendió al contar que Cristina se enojó por una parodia.

"Hemos tenido problemas con el humor político. La actual vicepresidenta de la Nación todavía sigue enojada conmigo por la imitación que le hacía Martín Bossi en su momento. Creo que no habla conmigo porque ella decía que Bossi la imitaba mal, que la hacía con zapatos gigantes y le explicamos que, bueno, es un varón y calza 45″, argumentó Tinelli.

Además, remarcó que no solo lo ignora la vicepresidenta, sino toda La Cámpora. "No importa, está todo bien, pero todavía está enojada porque no la hacíamos coqueta. Y no la hacíamos coqueta porque lo hacía Martín Bossi, que es un pibe que mide 1,80 y calza 45. Obviamente no es igual", concluyó.

Marcelo Tinelli habló de su relación con la política y la televisión

En el evento, Marcelo Tinelli aseguró que su interés por lograr la participación de figuras políticas en sus programas era "hacer rating". "No buscábamos otra cosa. Creo que ellos buscaban mayor visibilidad para sus campañas políticas", opinó.

Respecto a la situación actual lamentó que exista "la grieta política": "Sin querer, caímos todos. (...) Parece ser que si no te definís a estar de un lado o del otro, no formás parte del país. El gran problema que tiene la Argentina es justamente haber caído en esa grieta y que no podamos tener cinco o seis puntos donde nos pongamos de acuerdo".

“Estamos fluctuando permanentemente y parecería ser como que uno, desde los medios de comunicación, también tiene que ir cambiando de lado, y cuando lo hacés también quedás expuesto. Entonces, siempre en algún lugar vas a ser juzgado”, reflexionó y señaló que lo importante siempre es lo que uno siente.

“¿Por qué te puede molestar la opinión del otro? A mí no me molesta. Al contrario, bienvenido sea que te digan una cosa que no te gusta. Por ahí sirve para mejorar o para cambiar algunas cosas... Todos cambiamos, el clima cambia, el sol cambia, las plantas cambian, y si tenemos que cambiar, animémonos a cambiar”, cerró.