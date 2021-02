Massa: No podemos hablar livianamente de juicio político a los miembros de la Corte porque es uno de los poderes del Estado

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y líder de uno de los partidos que forma parte de la coalición de Gobierno, se distanció de otros dirigentes del Frente de Todos que impulsan juicios políticos para los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Si bien coincidió en criticar al Poder Judicial y aseguró que es necesario que renueve su compromiso de dar explicaciones a la ciudadanía, planteó que hay que tener cuidado al hablar de juicio político porque se puede incurrir en el avasallamiento de un poder del Estado sobre otro.

“Yo creo que el Poder Judicial en su conjunto es el que menos se ha actualizado y el que menos rinde cuentas ante la gente. Olvidemos a los 10 o 20 jueces que conocemos por resonancia; todos los días tenemos noticias de un juez que libera a un delincuente, de un fiscal que no hace su trabajo. Todos los días tenemos noticias de una adopción que demora 5 años o 10 años... Todos los días. Entonces tenemos todos que rendir cuentas porque los tres poderes somos servidores públicos y estamos obligados a renovar nuestro compromiso con la sociedad”, introdujo Massa.

Y ante una pregunta concreta de Luis Novaresio en radio La Red sobre la posibilidad de avanzar con un juicio político contra los ministros del máximo tribunal, contestó: “El juicio político no es un tema que hayamos charlado hasta ahora y no me parece en todo caso que sea para discutirlo livianamente porque es uno de los poderes del Estado”.

Leopoldo Moreau, diputado oficialista cercano a Cristina Kirchner,es uno de los dirigentes que promueve públicamente un juicio político para remover a integrantes del máximo tribunal que -según entiende- son parte del “lawfare” contra el kirchnerismo y “protegen” al ex presidente Mauricio Macri y a integrantes de su administración.

Quien revivió el debate sobre la Justicia durante el fin de semana fue el propio presidente Alberto Fernández, quien aseguró:“ Tengo cierta impotencia porque es un poder autónomo en la República”. “Como yo soy un republicano de verdad, respeto la autonomía judicial, pero no quiere decir que avale lo que ellos hacen”, aclaró, entrevistado por las periodistas Nora Veiras, Romina Calderaro y Noelia Barral Grigera para el diario Página 12.

Más allá de las diferencias de criterio, Massa aseguró que la convivencia en la coalición de gobierno se encuentra más estable que nunca y los rumores sobre quiebres o peleas representan “una expresión de deseo más que un dato de la realidad”.

“Bastaría con contarles mi agenda del fin de semana para mostrarles que eso es mentira (las supuestas tensiones internas). Reuniones, comidas, charlas, WhatsApp... Tenemos una dinámica de trabajo y de funcionamiento interno que no tiene por qué transformarse en algo público. Lo que no logran comprender es que pudimos construir una coalición de gobierno con dirigentes que tienen diversidad de opiniones y orígenes distintos”, agregó.

En ese sentido, dijo que mantiene diálogo constante con Cristina Kirchner y con su hijo, Máximo.

El presidente de la Cámara de Diputados se mostró además a favor de la idea de unificar las PASO y las elecciones generales en una fecha única en virtud de la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus. “¿No convendría en todo caso si tenemos que movilizar a 25 millones de personas hacerlo una sola vez?”, se preguntó.