Me metieron la mano: dos periodistas tucumanas denunciaron manoseos en la Casa de Gobierno durante las elecciones

Dos trabajadoras de prensa de Tucumán denunciaron que mientras hacían la cobertura periodística de las elecciones en la Casa de Gobierno de esa provincia sufrieron abuso sexual.

Carolina Ponce de León, periodista de Radio Universidad, relató que el domingo sufrió el ataque, cuando cubría las elecciones legislativas generales en el Salón Blanco de la casa provincial, donde fue “encerrada por tres personas”.

“Una me metió la mano por adelante, otra por atrás, yo me puse la cartera entre las piernas para frenar esto un poco”, describió la víctima, en diálogo con El Tucumano. Ponce de León realizó las denuncias correspondientes en la Comisaría 1º, y en la Fiscalía. Además, la mujer relató que a uno de los atacantes “se le enganchó un anillo en un gancho” de su cartera. Y agregó: “Solo quería llegar hasta donde estaban mis compañeras, que se dieron cuenta de que algo me pasó por mi cara, y porque me puse a gritar”. Asimismo, la comunicadora remarcó que en ese momento temió por su estado de salud debido a que había sufrido dos ACV.

Sin embargo, decidida a “no callarse ante ese manoseo”, habló con personal del salón, quienes le respondieron que “era imposible controlar a tanta gente”. Y aunque quiso llegar hasta el ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, para ponerlo en conocimiento acerca del hecho que sufrió, no lo logró.

No obstante, puntualizó que a sus atacantes solo les pudo ver su ropa. “No puedo decir de qué lado o partido son, la verdad es que entraba cualquiera”, manifestó.

Un episodio de “manoseo”, también en las PASO

A este testimonio, se le sumó el de la periodista Mariana Romero, quien vivó un episodio con características similares durante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Romero hizo un descargo en sus redes sociales, en el que expresó su arrepentimiento por guardar silencio y no revelar el hecho del que fue víctima mientras brindaba declaraciones Juan Manzur, actual Jefe de Gabinete y por entonces gobernador de Tucumán.

El descargo de la periodista Mariana Romero, en su Twitter (Foto: captura de pantalla TW @MarianaR31).

El episodio ocurrió en el marco de una conferencia de prensa en Salón Blanco. “Yo sentí que alguien me manoseaba de una manera tan fuerte y descarada que pensé que era alguna de mis compañeras intentando acomodarme algo en el bolsillo trasero”, evocó la mujer.

Además, añadió que el agresor “no se detenía” y que había tanta gente que “le resultaba imposible darse vuelta”.

“Pasé un rato sin problemas, hasta que el tipo me apoyó. Después me puso una mano en la nuca y así terminamos de escuchar el discurso del gobernador”, aseguró.

Al comentar el incidente con sus compañeros, “ninguno le dio importancia”, entonces lo tomó como “una anécdota más”. Sin embargo, a partir del relato de su colega, se dio cuenta de que su experiencia no había sido un hecho aislado: “No dije nada y hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera”, lamentó.