Media sanción en Diputados para la lucha contra la Gordofobia

Por unanimidad la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que propone “Instituir la Primera Semana del mes de Marzo como Semana Provincial de Lucha contra la Discriminación por Gordofobia”, iniciativa de la diputada Adriana Díaz.



En sus argumentos, la legisladora señaló: “cuando presenté este proyecto de ley fue para abordarlo principalmente desde el paradigma de derechos humanos. Esto significó pensarlo desde la discriminación y las consecuencias que sufren las personas gordas en nuestra sociedad”.



“Cuando hablamos de discriminación nos referimos a que las personas gordas no son tratadas de manera igualitaria y que, por lo tanto, sus derechos en casi todos los aspectos no están garantizados. Un ejemplo claro de esto, es pensar en qué nos dicen en un aviso de búsqueda de trabajo que pide ´buena presencia´: Básicamente nos dice que buscan personas que estén dentro de la norma, cuerpos hegemónicos es decir “blancos, no pobres y delgados”.



Según el mapa de la discriminación del Inadi, la tercera causa de discriminación en la provincia es hacia las personas gordas. Los principales ámbitos de discriminación son el familiar y el escolar.

Las personas gordas también son discriminadas en el ámbito laboral, en el sanitario en donde, por ejemplo, hay estudios que no pueden hacerse porque el aparataje no es apto. O en el urbano, donde no existen medios de transporte públicos adaptados, y en el social en general.



Campaña



La novedad de este proyecto, es que antes de obtener media sanción, fue puesto en marcha. La Campaña Nuestros cuerpos No Quieren Tu Opinión, fue lanzada el 29 de septiembre y cuenta con el acompañamiento del Colegio de Graduados en Nutrición, la Dirección de Participación ciudadana de la Municipalidad de la Capital y la Escuela de Vocación y Expresión Artística (EVEA).



Esta semana se sumó a la campaña la Secretaría de Mujer, diversidad y Género del Municipio.

Uno de los objetivos de la Campaña, además de visibilizar la discriminación hacia las personas gordas es el de sumar testimonios que ayuden a generar mayor conciencia sobre este flagelo y además generar políticas públicas para poder hacer de Catamarca un lugar más inclusivo e igualitario para todos