Milei abrió la posibilidad de reprogramar la visita del Papa por su salud

La posible modificación de la agenda del Papa León XIV por razones de salud abrió la posibilidad de revisar la planificación de su visita a la Argentina, prevista actualmente entre el 8 y el 11 de noviembre. El presidente Javier Milei dejó en claro que el Gobierno está dispuesto a adaptar la organización del viaje si la evolución de la situación médica del sumo pontífice así lo requiere.

En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario sostuvo que, si fuera necesario modificar las fechas previstas, la administración nacional acompañará esa decisión y realizará las adecuaciones correspondientes. "Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios", afirmó.

La declaración se produjo luego de que el Vaticano anunciara que el Papa será sometido a una intervención quirúrgica en el hospital Gemelli para extirparle un nódulo pulmonar. Según la información difundida, sus médicos "consideran oportuno" concretar la operación cuanto antes.

Ante ese escenario, la posibilidad de un cambio en el cronograma de la visita quedó abierta, aunque por el momento no se informó una modificación de las fechas previstas. La organización del viaje dependerá de las necesidades que puedan surgir a partir de la situación médica del jefe de la Iglesia Católica.

La organización de una visita de gran magnitud

Milei destacó la relevancia que tendría la llegada de León XIV al país y explicó que la visita reúne dimensiones religiosas e institucionales que requieren una planificación de importancia.

"Son dos temas importantes, cuando se recibe a un papa, está la magnitud religiosa. En el caso de la Argentina, el 75% de la población es católica. Es un jefe de Estado y líder espiritual de 2500 millones de personas", expresó el Presidente.

Con esas palabras, el mandatario puso de relieve el alcance religioso de la presencia papal en la Argentina y, al mismo tiempo, su dimensión institucional. La visita no solo involucra la llegada de una autoridad de la Iglesia Católica, sino también la de un jefe de Estado y referente espiritual de millones de personas en todo el mundo.

En ese marco, Milei señaló que una eventual reprogramación exigiría adecuar distintos aspectos de la organización. Entre ellos mencionó la coordinación entre las provincias, la logística y los operativos de seguridad.

La posibilidad de modificar el calendario, por lo tanto, no se limitaría a cambiar una fecha en la agenda oficial. De concretarse ese escenario, sería necesario reacomodar los componentes previstos para el desarrollo de la gira, de acuerdo con las nuevas condiciones que pudieran establecerse.

No obstante, el Presidente no anunció una decisión concreta sobre la modificación del viaje. Su planteo estuvo centrado en la disposición del Gobierno a responder ante una eventual necesidad de postergar o desplazar las fechas, en función de la situación del pontífice.

La cirugía y la revisión el cronograma

El anuncio del Vaticano sobre la operación de León XIV constituye el elemento central de la incertidumbre respecto de la visita. La intervención está prevista en el hospital Gemelli y tendrá como objetivo la extirpación de un nódulo pulmonar. La información oficial indicó que los médicos del Papa "consideran oportuno" realizar el procedimiento cuanto antes. A partir de ese anuncio, surgió la posibilidad de que el estado de salud del sumo pontífice obligue a revisar los compromisos contemplados en su agenda.

En ese contexto, el Gobierno argentino dejó abierta la alternativa de adecuar la planificación del viaje. La fecha inicialmente prevista comprende cuatro días, desde el 8 hasta el 11 de noviembre, aunque ese cronograma podría ser revisado si la situación lo demanda.

Por ahora, la posibilidad de una reprogramación se mantiene como una alternativa y no como una decisión confirmada. La postura expresada por Milei apunta a que la organización pueda ajustarse ante las necesidades que eventualmente surjan.

La magnitud de la visita, señalada por el propio Presidente, explica la importancia de la coordinación entre las distintas áreas involucradas. La logística, la articulación con las provincias y los dispositivos de seguridad forman parte de los aspectos que deberían adecuarse si se modifica el calendario.

El mensaje de Milei por la salud del Papa

Además de referirse a la posibilidad de reorganizar la visita, el Presidente volvió a expresar públicamente su preocupación por el estado de salud de León XIV y manifestó su acompañamiento ante la intervención quirúrgica.

"Hice pública mi preocupación, oramos por él", señaló Milei al referirse al tema. El domingo, el mandatario ya había utilizado su cuenta de X para transmitirle un mensaje al pontífice. "Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido", escribió.

En esa publicación, el Presidente también expresó el acompañamiento que, según sus palabras, existe desde la Argentina hacia el jefe de la Iglesia Católica. Su mensaje vinculó los deseos de recuperación con la importancia espiritual que atribuyó al pontífice.

"Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación. Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan", manifestó.