Milei defendió el rumbo económico y descartó la salida de Luis Caputo: "Es una canallada"

El presidente Javier Milei defendió el rumbo económico de su Gobierno y descartó de manera contundente las versiones sobre una posible salida del ministro de Economía, Luis Caputo. Durante una entrevista concedida a Radio Mitre, el mandatario aseguró que el funcionario cuenta con su respaldo y negó que existan cuestionamientos internos sobre su continuidad al frente del Palacio de Hacienda.

"Nadie lo cuestiona", afirmó Milei al referirse a Caputo, con quien dijo mantener una "relación simbiótica" basada en el intercambio frecuente y en una coincidencia respecto de la orientación general de la política económica.

"Hablamos regularmente y tenemos la visión perfectamente alineada", sostuvo el Presidente, al describir el vínculo que mantiene con el ministro y destacar la coordinación entre ambos dentro de la administración nacional. En sus declaraciones, Milei también explicó cómo distribuye las responsabilidades dentro del equipo de Gobierno. Según indicó, existe una división de tareas entre la gestión ejecutiva, la discusión cultural y el análisis de las cuestiones políticas, aunque remarcó que la decisión general sobre la orientación del Gobierno permanece bajo su autoridad.

"En el equipo hay división de trabajo. Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. Hay una mesa que se dedica a las cuestiones políticas, pero la decisión general de gobierno es mía. O sea, nadie cuestiona a 'Toto' Caputo. Porque es mi política", expresó.

De esta manera, el mandatario buscó despejar las especulaciones sobre eventuales diferencias dentro de su administración y vinculó directamente la continuidad del ministro con el programa económico que impulsa desde la Casa Rosada.

"Es una canallada"

El Presidente calificó de "disparate total" las versiones que daban cuenta de una posible salida de Caputo del Gobierno y cuestionó el momento en que circularon esas informaciones. Como parte de su explicación, hizo referencia a la reunión que el titular del Palacio de Hacienda mantiene con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para Milei, la difusión de versiones sobre la continuidad del ministro en coincidencia con ese encuentro no sería casual.

"Caputo tiene una reunión con Georgieva y le inventan esto. Tratan de ir contra el país, quieren limar al ministro de Economía cuando se reúne con la titular del FMI. Es una canallada, es traición a la patria", manifestó.

El mandatario insistió en que no encuentra motivos para considerar posible una salida del funcionario y expresó su rechazo a quienes sostienen esa hipótesis.

"Hay que estar completamente loco para pensar que Caputo va a salir del Gobierno", agregó.

Las declaraciones constituyeron una defensa explícita del titular de Economía en medio de las versiones sobre su continuidad. Milei no solo negó que exista una decisión para desplazarlo, sino que presentó la política económica aplicada por Caputo como parte de su propio programa de Gobierno.

El mensaje presidencial apuntó así a reforzar la idea de continuidad en la conducción económica y a desestimar las especulaciones sobre cambios en uno de los principales cargos del gabinete nacional.

Reformas estructurales y cambios en la economía argentina

Durante la entrevista, Milei también defendió las transformaciones económicas que atribuye a su administración y sostuvo que el país atraviesa un proceso de cambios estructurales impulsado por distintas medidas.

Entre los factores mencionados incluyó la apertura económica, el avance de la tecnología, la reducción de impuestos y las desregulaciones. Según afirmó, estas políticas están generando reformas de gran alcance que modifican el funcionamiento de diferentes sectores de la economía.

"El país está teniendo cambios estructurales, por apertura, tecnología, baja de impuestos, desregulaciones, que generan reformas muy potentes", señaló. El Presidente presentó esas transformaciones como parte del rumbo que su administración busca consolidar y vinculó sus efectos con las diferencias que, según su análisis, se observan entre las actividades económicas y las distintas jurisdicciones del país.

En ese contexto, rechazó la idea de que exista un problema generalizado de empleo y sostuvo que la situación responde, en cambio, a un desempeño desigual entre sectores productivos.

"No hay problema de empleo, sino sectores que están creciendo mucho, y otros que están rezagados", afirmó.

La explicación del mandatario apunta a distinguir entre las actividades que, según su evaluación, están registrando una expansión significativa y aquellas que todavía no muestran el mismo dinamismo. De ese modo, Milei defendió el proceso de transformación económica y sostuvo que sus resultados no son homogéneos en todo el territorio nacional.

El RIGI y las diferencias entre las provincias

Otro de los ejes de las declaraciones presidenciales estuvo relacionado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la adhesión de las provincias a ese esquema.

Milei aseguró que las jurisdicciones que se incorporaron al régimen están mostrando un desempeño destacado, mientras que cuestionó la situación de aquellas que no adhirieron.

"Las provincias que adhirieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) están teniendo un desempeño enorme y les va maravillosamente bien", sostuvo. En contraposición, mencionó a Buenos Aires, La Rioja y Formosa como ejemplos de provincias que no adhirieron al régimen y que, según su evaluación, atraviesan una situación desfavorable.

"En las provincias como Buenos Aires, La Rioja o Formosa, que no adhirieron, les va mal", afirmó.

La comparación formó parte de su defensa de las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional. En su planteo, la adhesión al RIGI aparece vinculada con el desempeño que atribuye a las provincias que incorporaron ese instrumento, frente a aquellas que optaron por no hacerlo.

El mandatario incluyó este argumento dentro de una evaluación más amplia sobre los cambios estructurales de la economía, en la que también destacó la apertura, la tecnología, la reducción de impuestos y las desregulaciones como factores centrales.

Milei anticipó planes para 2027

Además de defender a Caputo y el programa económico, el Presidente aseguró que su administración ya trabaja en los planes para los próximos años junto con distintos integrantes del gabinete. En particular, mencionó al ministro de Economía y al titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como parte del grupo de funcionarios con los que está diseñando iniciativas para el período posterior a 2027.

"Con muchos de los ministros, como con Caputo o Federico Sturzenegger, estamos diseñando los planes para el 2027 en adelante", expresó.

La afirmación estuvo acompañada por una referencia al escenario electoral y a la composición que podría tener el Congreso después de las elecciones de octubre. Milei planteó que, si el oficialismo obtiene un resultado similar al de octubre —e incluso superior, como espera—, podría alcanzar una posición legislativa más favorable para avanzar con sus iniciativas.

"Si tenemos un resultado similar al de octubre (y creemos va a ser más alto) nos va a quedar una composición en el Congreso con mayoría en Cámara Baja y a dos o tres de alcanzar el quórum en la Cámara Alta", señaló. El Presidente vinculó esa expectativa con la posibilidad de impulsar las propuestas de su administración y sostuvo que el Gobierno se prepara para continuar la disputa política en los próximos años.

"Creemos que vamos a dar la batalla y vamos a ser reelectos", concluyó.

Continuidad económica y proyección política

Las declaraciones de Milei reunieron tres ejes centrales de su mensaje: la ratificación de Luis Caputo al frente de Economía, la defensa de las reformas estructurales y la proyección política del oficialismo hacia 2027 y más allá. El Presidente presentó su relación con el ministro como un vínculo de confianza y coincidencia estratégica, rechazó las versiones sobre una eventual salida y calificó de "canallada" la difusión de esas informaciones en coincidencia con una reunión con la titular del FMI.

Al mismo tiempo, defendió el impacto que atribuye a la apertura económica, la reducción de impuestos, la tecnología y las desregulaciones, y destacó las diferencias que observa entre las provincias que adhirieron al RIGI y aquellas que no lo hicieron.

Finalmente, al anticipar que su equipo ya diseña planes para 2027 en adelante, Milei vinculó la continuidad de su programa con las expectativas electorales y con una eventual mayor capacidad parlamentaria.

Con ese mensaje, el mandatario buscó reafirmar que la política económica de Luis Caputo forma parte de una estrategia definida por la propia Presidencia y que el Gobierno pretende sostener ese rumbo mientras prepara sus próximos objetivos legislativos y electorales.