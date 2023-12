Milei se reunió con su futuro gabinete:"La prioridad es trabajar y sacar a la Argentina"

El presidente electo Javier Milei se reunió en esta jornada de martes en oficinas de un edificio en el barrio porteño de Retiro con los integrantes de su futuro gabinete y otros dirigentes, para discutir "cuestiones operativas" de la transición y el traspaso de poder así como los primeros lineamientos que seguirá el gobierno entrante.

Cronología de la reunión:

08:30 hs: Milei se dirigió al edificio ubicado en avenida del Libertador al 600, donde mantuvo distintas reuniones para terminar de definir los nombramientos de su futuro gabinete y ultimar detalles de las primeras medidas de su gestión. En las reuniones se discutieron "cuestiones operativas" sobre cómo se llevará adelante el desembarco en los distintos ministerios , el reordenamiento burocrático necesario y los principales lineamientos a seguir en las primeras semanas de gobierno, según informaron a Télam fuentes de La Libertad Avanza que participaron del encuentro. Se habló también de la anunciada reestructuración del Estado que encarará la nueva administración y de los nombres del futuro gabinete y equipo de gobierno que aún restan por anunciar, dijeron las fuentes. De la reunión con el presidente electo participaron los futuros ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Diana Mondino (Cancillería) y Guillermo Francos (Interior). También asistieron el candidato propuesto para presidir la Cámara de Diputados, Martín Menem y el asesor de Milei, Santiago Caputo.

Pasado el mediodía: Milei se retiró de las oficinas de Retiro e ingresaron dirigentes cercanos a Bullrich como el diputado Hernán Lombardi, Damián Arabia, Federico Pinedo y Federico Angelini para mantener una reunión con la presidenta del PRO que todavía continuaba en el edificio.





Según las fuentes, entre los casilleros que aún falta conocer del próximo gabinete, se conocerá en la jornada de hoy quién quedará a cargo de la AFIP: "Será una mujer de la política", dijeron los voceros del encuentro.



En tanto, se confirmó que el ministerio de Salud será convertido en una Secretaría que quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, al igual que el de Ciencia y Tecnología que pasaría a ser una subsecretaría.



Además, se eliminará el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades y se precisó que todavía no hay fecha prevista para la designación de un funcionario al frente del Banco Central.



En tanto, se buscará dar marcha atrás con las contrataciones en organismos estatales que se consideren "en violación de la ley" como todas las que hayan tenido lugar en el último año, pero las fuentes descartan que vaya a haber "despidos masivos", sino que se van a suspender tareas y se buscará reasignar a las personas dentro de los ministerios.



Los únicos voceros de la reunión que hablaron con la prensa al retirarse del encuentro fueron Pinedo y el designado ministro de Justicia, Cúneo Libarona.



Por su parte, Pinedo sostuvo que no hay un cogobierno entre LLA y el PRO, sino que es "un gobierno del presidente Milei" y destacó que desde su partido "hay una voluntad" de hacer lo posible para que al gobierno "le vaya bien".



De cara a la ley ómnibus que Milei presentará en el Congreso, el dirigente del PRO dijo que "debería haber un Congreso colaborativo por lo menos los legisladores afines a nosotros" y afirmó que espera que la oposición peronista "no pongan trabas".



Por su parte, al retirarse de la reunión, Cúneo Libarona habló con la prensa apostada en la puerta del edificio y destacó la "seriedad" de la reunión y que se va "muy contento".



"La prioridad es trabajar y sacar a la Argentina", expresó a la prensa antes de subir al auto para continuar manteniendo "muchas reuniones".



Al ser consultado sobre sus expectativas en la gestión, el letrado sostuvo que va a buscar que "la imagen de la justicia sea fantástica" y respondió que "todo se está estudiando" sobre una posible modificación de las leyes.



Además aseguró que espera que la relación con los magistrados de la Corte Suprema sea “cordial, respetuosa, de independencia y con división de poderes” y negó que vayan a buscar la ampliación de la misma.



Al ser consultado sobre la incorporación de Bullrich y Petri al gabinete, el abogado destacó que son “muy bienvenidos, gran nivel, mucha experiencia, muy buenas ideas y cordialidad; un equipazo”.