Contundente Milei salió al cruce de Quintela por buscar emitir una moneda propia: "Si gasta plata con Lali Espósito y no le paga a los policías, no es problema nu El mandatario nacional le respondió al gobernador de La Rioja, quien anunció que envió un proyecto de ley para poder emitir una moneda propia. “Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie”, aclaró el Jefe de Estado.