Mondino minimizó los cruces entre Milei, Petro y López Obrador: "No se han roto relaciones"

La crisis diplomática por el conflicto entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, tuvo un nuevo capítulo este jueves. A través de redes sociales, Petro acusó a su par argentino de querer “destruir, o al menos aplazar el proyecto de la integración latinoamericana”, en reacción a las declaraciones de Javier Milei, quien lo llamó “asesino terrorista” en una entrevista para CNN.

Ante esta situación, la canciller Diana Mondino habló por primera vez sobre este escenario en ¿La Ves?: “No se han roto relaciones con Colombia”, aclaró. Al ser consultada sobre la expulsión de los diplomáticos argentinos de la embajada en Bogotá, aseveró: “Todavía no hemos recibido esa información. El miércoles estuvimos sin internet en la cancillería y no hemos recibido una comunicación oficial. Oficialmente, puedo decir que eso no ocurrió”.

“Tenemos muchísimo comercio entre los dos países. No hay que confundir el país con el presidente”, insistió la Canciller acerca de la relación bilateral y ratificó: “No es una cuestión que tenga que escalar de alguna manera”, remarcó Mondino ante los cruces entre mandatarios y el pedido de disculpas de Petro.

En cuanto a la disputa con Andrés Manuel López Obrador, subrayó: “Acá no tenemos un tema de Estado, es un tema de personas. Las cuentas de Twitter son personales. No creo que una agresión de López Obrador, o viceversa, sea lo que pueda afectar la relación entre ambos países”.

“A título personal, quisiera bajarle los decibeles a esto porque no me parece que sea conducente para nadie”, señaló.

El presidente López Obrador reaccionó en X (Twitter) sobre la entrevista de Javier Milei en CNN, donde el mandatario argentino lo llamó “ignorante”: “Milei afirmó que soy un 'ignorante' porque le llamé 'facho conservador'. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser 'comunista' y 'representante del Maligno en la tierra', cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia”.

Cuál es la situación de los opositores venezolanos en la embajada de la Argentina en Caracas

La canciller confirmó que la embajada argentina en Caracas, luego de alojar a opositores venezolanos, estuvo sin electricidad “por un día” porque “hubo destrozos en el tablero” y, en referencia a este problema, dijo: “Se supone que puede haber sido algo deliberado”. El servicio fue reinstalado este miércoles en la noche.

Si bien trascendieron algunos nombres de los disidentes de Nicolás Maduro que fueron acogidos en la embajada de la Argentina, Mondino se negó a confirmarlos por motivos de seguridad: “No tengo los nombres acá y, aunque los tuviera, no los daría porque ellos creen que estarían en una situación complicada y, si fuera cierto eso, no vale la pena exponerlos”.

Ante esta situación, la Argentina decidió enviar a la Gendarmería para reforzar la residencia y la embajada en Caracas. En principio, viajarían dos efectivos, aunque la cifra puede aumentar. El ingreso de los gendarmes argentinos tiene que ser autorizado por el gobierno de Nicolás Maduro para que ellos también cuenten con inmunidad diplomática. Portarán, además, sus propias armas que llevarán desde la Argentina.