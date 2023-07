Morales instó al radicalismo a acompañar a Manzi y Larreta

El precandidato a intendente de Valle Viejo de Juntos por el Cambio, Javier Espinoza fue el anfitrión del acto central que encabezó en Catamarca el presidente de la UCR nacional y precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales.

Con una locreada que reunió a alrededor de quinientas personas en el Club Sportivo Villa Dolores, Morales instó al radicalismo local a acompañar la lista “El Cambio de nuestras Vidas” que impulsa las candidaturas de Horacio Rodríguez Larreta a la presidencia y de Rubén Manzi, como gobernador de Catamarca.

Morales, que comenzó su agenda en Catamarca con una conferencia de prensa en el Comité Provincia, se trasladó hasta Valle Viejo donde fue recibido cálidamente por el radicalismo chacarero, en un acto que contó con la presencia, además de Espinoza, los principales precandidatos y dirigentes, entre ellos quienes encabezan la fórmula provincial, Rubén Manzi y Silvina Acevedo. También estuvieron presentes los precandidatos: a intendente de la Capital, Alfredo Marchioli; a senador por Valle Viejo, Jorge Luján; a concejal chacarera, “Niní” Vega; a diputados Tiago Puente y Vilma Chayle; a diputada nacional Agostina Maza Ibáñez, entre otros.

Al momento de su alocución, Espinoza destacó la amplitud y la pluralidad de la lista que integra, resaltando la figura de Manzi como principal candidato. “De la mano de Rubén Manzi, como gobernador; de Horacio Rodríguez Larreta y de Gerardo Morales, vamos a generar el gran cambio en el país, y en la provincia, que hoy se la ha apropiado la familia Jalil. Catamarca tiene que dejar de ser una provincia de una sola familia, para ser una provincia de todos los catamarqueños”, recalcó.

Manzi, por su parte, tras agradecer “a todo el radicalismo que me ha abrazado como su candidato a gobernador”, recalcó que “este no va a ser el gobierno de Rubén Manzi, ni de Silvina Acevedo; no este va a ser el gobierno de Juntos por el Cambio, el gobierno del radicalismo, de la Coalición Cívica, del Pro y de todos los partidos que integran esta fuerza plural, de hombres y mujeres que quieren una Catamarca productiva, una Catamarca de oportunidades para nuestros jóvenes; una Catamarca con Salud para todos, con educación de calidad; con transparencia y sin corrupción”.

El cierre del acto estuvo a cargo de Gerardo Morales, quien destacó que “de la misma forma que lo hice en Jujuy, lo vamos a hacer en la nación; vamos a terminar con el populismo, vamos a meter presos a los corruptos y vamos a generar desarrollo y trabajo genuino. No les vamos a quitar los planes a nadie, pero vamos a sacar a los intermediarios; vamos a quitar las incompatibilidades, para que quien cobre un plan también pueda ir a trabajar”.

Asimismo, señaló que “tenemos una gran fórmula en Catamarca, para que cambiemos el rumbo y recuperemos el sendero de la transformación; y acá en Valle Viejo tenemos un intendente joven que tiene muy en claro lo que hay que hacer por su pueblo”, afirmó en clara alusión a Espinoza.