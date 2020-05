Movilidad laboral: Para el juez Cáceres, no se puede meter a la Justicia en la misma bolsa

A las críticas ejercidas por algunos sectores de la oposición y los gremios que integran el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI), sobre la iniciativa del Gobierno de implementar la movilidad laboral de los trabajadores estatales, también se sumó el ministro de la Corte de Justicia de Catamarca, José Cáceres. El veterano juez cuestionó que se intente incluir a la Justicia dentro de la reforma y sostuvo que eso llevaría a ese Poder a “nivelar para abajo”.

En diálogo con Radio Valle Viejo, Cáceres fue consultado sobre la iniciativa y respondió, de manera tajante, que “la Justicia no puede entrar ahí”. En esa línea, planteó que el proyecto busca “nivelar” el ingreso de los trabajadores y sus salarios, pero “nosotros tenemos grandes diferencias por las cuales no podemos nivelar”.

Continuando con su fundamentación, el juez puso como ejemplo que el período de prueba en la Justicia es un año y en la Administración es de seis meses para obtener la planta permanente y agregó que, en el caso de la antigüedad laboral, “es donde hay más diferencia en los haberes porque es del 3 % en la Justicia y en la Provincia, el 2 %”.

“Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Bajar para nivelarlo?”, preguntó.

Por este motivo, el ministro de la Corte entendió que “en esos traslados, muchos van a querer venir a la Justicia y nosotros tenemos nuestro sistema. Por ejemplo, los abogados pueden entrar a la Justicia sin rendir porque hay una acordada que dice que se supone que es una persona idónea para ser empleado. Entonces, no se puede meter en la misma bolsa al Poder Judicial con los otros Poderes”.

Por último, como de costumbre, Cáceres se quejó del bajo presupuesto que tiene el Poder Judicial en Catamarca y lo comparó con el Poder Legislativo.

“Nosotros tenemos uno de los presupuestos más bajos del país en comparación de otros poderes que tienen el presupuesto más alto del país. El presupuesto de la Legislatura de Córdoba es del 0,5 %, acá es 6 o 7 veces más”, aseguró y cuestionó que la Cámara de Diputados “tenga en negro a un 50 % del personal”.