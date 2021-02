Mujeres Radicales sobre la imputación a Gómez: "Estamos tranquilas, la denuncia no fue en vano"

Tras la imputación de Roberto Gómez por la causa de abuso sexual simple, Gabriela Lobo Vergara, integrante de las Mujeres Radicales que fueron suspendidas por cuestionar la candidatura del dirigente de la UCR a la presidencia del Comité, destacó el trabajo de la Justicia y manifestó, en diálogo con Diario La Unión, que se encuentran tranquilas porque “la denuncia no fue en vano”.

“Las mujeres radicales estamos más tranquilas porque después de todo la denuncia no fue en vano”, expresó y agregó que por el momento no saben qué ocurrirá con la sanción emitida por el Tribunal de Conducta. “Estamos esperando otra resolución”, indicó.

En este sentido, señaló que el sábado durante la convención de la Juventud Radical oficializaron el respaldo a su función y le permitieron continuar en su cargo partidario.

Cabe recordar que en dicho encuentro eligieron a las nuevas autoridades de la Convención y a los delegados que los representarán en la Convención Provincial Partidaria. Además, aprobaron la capacitación en el marco de la "Ley Micaela" para todos los militantes de la Juventud Radical y firmaron un documento político que expresa su postura de cara a los eventos que atravesarán.

“Voy a seguir siendo vicepresidenta de la Juventud Radical y desempeñando mi función”, sentenció Lobo Vergara.

En tanto, informó que las seis mujeres restantes continúan sancionadas y a la espera de una solución.

Además, manifestó que no está segura de que lo acontecido en las internas radicales haya influenciado en la imputación, pero resaltó que algo ocurrió para que el caso se reactivara y entrara en etapa investigativa.

“Esto nos hace sentir más tranquilas, gracias a Dios, porque veníamos sintiéndonos (las Mujeres Radicales) muy mal debido a la presión”, contó a La Unión.

En este marco, declaró: “Nosotras éramos las culpables y querían victimizar a esta persona (Gómez)”.

Finalmente, la dirigente calificó la situación que atraviesan como “una lucha” e invitó a la sociedad a realizar las denuncias correspondientes “para que no sigan ocurriendo este tipo de cosas”.

Defensa de Gómez

En tanto, Pedro Vélez, letrado que defiende al médico Roberto Gómez, expresó que su cliente es "víctima de chantaje" por parte de la mujer que lo denunció por abuso sexual y aclaró que la justicia accedió a un requerimiento planteado por el acusado para llegar a "una resolución definitiva de la causa".

Vélez explicó que pidieron al fiscal Jonathan Felsztyna que cite a Gómez como "imputado no sospechado", figura que prevé el Código Procesal Penal. "Las pericias psicológicas realizadas a la supuesta víctima dicen que no hay indicios de abuso", relató el abogado y afirmó: "Queremos que haya un sobreseimiento definitivo para que el hecho no sea utilizado políticamente".