Municipales de Andalgalá reclamaron en Capital: "Somos subindigentes"

"Somos subindigentes, menos que pobres", sentenció Leandro Fuenzalida, empleado del municipio de Andalgalá y uno de los manifestantes que este martes solicitó junto a tres compañeros mejoras salariales en Plaza 25 de Mayo. Los trabajadores decidieron trasladar el reclamo a la Capital, a la espera de esta manera poder visibilizar la dura situación que están atravesando en la Perla del Oeste.

Tras comentar que el viaje mismo fue un sacrificio y que se logró gracias a la colaboración para poder costear el pasaje, el municipal indicó a La Unión que “la situación no da para más en Andalgalá” y seguidamente apuntó contra el intendente Eduardo Córdoba al denunciar que “nos trata como si fuera una dictadura, porque nos persigue y nos cambia de lugar de trabajo”. Fuenzalida acotó que en su caso, lleva prestando 8 años de servicios, todos bajo la modalidad de contrato y apuntó que esa no era la realidad de otros que llegan a obtener Planta Permanente por ser conocidos y familiares del jefe comunal. Extracto del aguinaldo cobrado

“Estamos cansados de esta situación porque venimos bastardeados por muchas cosas y no solo por lo que pasa en esta gestión, sino también por las anteriores de Páez y Perea. Por eso el municipal de Andalgalá de una vez por todas tiene que abrir los ojos, porque no puede ser que cobremos $80 mil, cuando el INDEC te marca que para no ser pobre tenés que cobrar $210 mil”, marcó el trabajador, para indicar que todo esto intentaron manifestarle al primer mandatario y les fue impedido por efectivos policiales.

Se debe mencionar, que la ubicación de la protesta no fue al azar, por cuanto coincidió con la visita de Raúl Jalil a la obra de remodelación de la ex Casa de Gobierno.

“Acá no venimos a hacer política, sino que venimos con un reclamo que es justo. Pedimos por un sueldo digno”, sentenció finalmente.