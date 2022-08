A sus 76 años Murió Eduardo Sadours, el ex embajador argentino que denunció una "aduana paralela" entre los Kirchner y Chávez Fue embajador argentino en Caracas entre los años 2002 y 2005. Era abogado de profesión y desde el escándalo diplomático que involucró a los ex presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez no volvió a ocupar ninguna embajada.