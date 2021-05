Natalia Herrera: "Los delitos de abuso sexual contra menores de edad ya no son de instancia privada"

La diputada provincial por la UCR, Natalia Herrera, opinó sobre la denuncia por abuso sexual radicada al concejal Daniel Zelaya y dijo que "los delitos de abuso sexual contra menores de edad ya no son de instancia privada".

En diálogo con diario LA UNIÓN, afirmó que "estas denuncias no prescriben, el dolor de la víctima no prescribe. Yo sí le creo, tantos años de dolor, de sufrimiento, seguramente no fue fácil poder romper con los mandatos que le impedían hacer la denuncia".

En este marco, se mostró de acuerdo con que la persona denunciada se tome la licencia correspondiente hasta que se esclarezca la situación. "El senador de Argentina, José Alperovich, y el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, solicitaron esa licencia", por lo cual consideró que es correcto que el concejal haga lo mismo.

"Como sociedad no podemos seguir naturalizando la vulnerabilidad de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los adolescentes y las identidades feminizadas", declaró.

Posteriormente, dijo que "no podemos seguir siendo indiferentes al dolor y sufrimiento que produce un abuso sexual; la sociedad debe generar empatía con la o el sobreviviente porque la situación de vulnerabilidad nos atraviesa a todos por igual".

Por último, reflexionó sobre la causa y señaló que "nuestros hijos pueden ser blancos de ataques de índole sexual; por eso debemos permanecer atentos y ser solidarios con quienes atravesaron estas situaciones".