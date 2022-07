Navarro respaldó a Alberto Fernández: "No va a renunciar, es un tipo que tiene valor"

En medio de la crisis que afronta el gobierno del Frente de Todos (FDT), el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de la Nación y referente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, salió en respaldo del presidente, Alberto Fernández, y advirtió que para el oficialismo es clave la unidad con el ala que lidera la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"Tenemos que trabajar juntos, lo otro es empujar a la Argentina al abismo", aseveró Navarro, en una entrevista radial.

El funcionario nocional aseveró que, "salvo excepciones, vivimos dentro de un huevo los políticos". "Vivimos dentro de un lavarropas, gran parte de la clase dirigente. Alberto no va a renunciar porque es un tipo que tiene valor", subrayó.

El dirigente advirtió sin embargo que "tenemos distintos conceptos de valor". "Para muchos, valor es pararte en la esquina a putear al de enfrente; pero valor a veces es bancarte la puteada y hacer lo que tenés que hacer", profundizó.

Y añadió que "Alberto siempre priorizó la unidad de la coalición por encima de su propia posición, lo que es un tema absolutamente discutible porque a veces hace que tu lugar de Presidente pueda ser visto por otro como más frágil".

Al referirse a la interna del Frente de Todos, Navarro hizo una autocrítica, aunque también lanzó dardos hacia la gestión de Juntos por el Cambio. "Tenemos un pecado original, que fue que no discutimos con la profundidad que se requería cómo encarar la crisis, una crisis estructural que tiene 45 años y se le sumaron los cuatro años de Mauricio Macri que la agravaron", analizó. Además, agregó, "pensamos más en cómo ganar electoralmente, en formar una ingeniería de gobierno, y no quizás en una gestión que requería discusiones sobre medidas concretas para cuestiones no resueltas".

Además, el dirigente social aseguró que "esta crisis es muy grave para que la resuelva solamente una coalición".

"Si logramos enfocar en que tenemos que resolver los problemas de la Argentina, no los de la coalición ni ver quién triunfa en la coalición, tal vez le encontremos la vuelta. Estoy convencido de que Alberto Fernández tiene ese compromiso", enfatizó.

Por otro lado, Navarro indicó que "la gente está esperando que los políticos llevemos el barco a buen rumbo". "En vez de pelearnos para ver adónde va el barco, están esperando que lo llevemos a buen rumbo. Nuestra tarea es calmar este quilombo. No hay que calentarse, hay que ser muy mesurado, hay que ser muy moderado", puntualizó.

Consultado sobre el reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Navarro consideró que es "un indicio" y reflexionó: "Imagínense si siguiéramos sin dialogar y cuestionándonos en los medios... Al reconocer los que integramos la coalición que lastimándonos no ganamos nada y que perdemos todo, me parece que es un paso adelante", sostuvo.

Además, dijo estar "convencido" de que "salimos todos juntos" de este escenario crítico, que se agravó tras la renuncia de Martín Guzmán a Economía. "No veo otra forma. Incluso no alcanza con la coalición, hay que mirar la forma de ordenarnos hacia adentro mirando hacia afuera y buscando otros actores", manifestó.