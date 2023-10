No hubo acuerdo en la primera audiencia de conciliación obligatoria entre la Municipalidad de la Capital y la SOEM

Los representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Capital (SOEM) y el Ejecutivo municipal se reunieron esta mañana en las oficinas de la Dirección de Inspección Laboral (DIL), en el Cape, para iniciar el primer round salarial y pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.

Según informaron, no apareció una oferta de recomposición salarial superadora por parte de la comuna. El gremio, por su parte, no baja sus pretensiones y mantiene su pedido de un 50 por ciento de aumento.

Al finalizar el encuentro, el secretario de Gobierno y Coordinación de la Municipalidad de la Capital, Fernando Monguillot, en diálogo con LA UNIÓN resaltó los aumentos salariales otorgados hasta la fecha, sosteniendo que permite mantener los haberes de los empleados municipales “un 20 por ciento por encima sobre los índices inflacionarios”. “Lo ofrecido por la municipalidad no es caprichoso, responde a los datos arrojados por la última cifra de la inflación”, explicó Monguillot.

Asimismo, el funcionario municipal señalé que entienden la legitimidad del pedido del gremio que lidera Luis Álamo, a la vez que se mostró optimista en llegar a un acuerdo durante la conciliación. “Debemos ponernos de acuerdo con el SOEM para ver como avanza en lo que resta del año. Soy muy optimista, tenemos una serie de días para ponernos de acuerdo, las conversaciones deben de seguir en el plano formar y en el plano informal y continuarlas en la DIL.

Por último, adelantó que lo que se busca es flexibilizar el pedido del sindicato que nuclea a los trabajadores municipales. “Hemos solicitado flexibilizar el porcentaje del 50 por ciento que es solicitado por el SOEM, a los efectos de buscar un acuerdo de lo que resta la conciliación”.

El secretario general de SOEM, Luís Álamo, en tanto, dijo a LA UNIÓN que “no hubo mejoramiento” por parte de la comuna y que el gremio continuará “manteniendo la misma postura”. “Lamentablemente, no hubo otra mejora y nos trasladaron para el próximo jueves”, afirmó Álamo.

El gremialista sostuvo que “hoy trabajador municipal está igual o por debajo de la inflación, y que las mejoras salariales que lograron en el último tiempo “se deben mucho a la lucha del gremio y al análisis que hacemos para lograr esa compensación”. “Parece mucho, pero es poco”, acotó.

Sobre el final, se refirió a los dichos del intendente Gustavo Saadi que dijo que la recaudación municipal “no alcanza” para cubrir el pedido del SOEM. “A lo que ingresa el municipio nosotros no lo manejamos, pero vemos una necesidad urgente de hacer una recomposición. Hay un mes que no se pagó un aumento y eso se siente, y si llegamos a los 20 días de la conciliación van a ser dos meses que no ubo una compensación. Por ahí hay plata para hacer política y otras cosas y no para el sueldo del trabajador y eso lo sabemos”, disparó.