Obra pública: el juicio oral que tiene a CFK como acusada se reanudará el 3 de agosto

El juicio oral por las presuntas irregularidades en la concesión de la obra pública que tiene a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, entre sus imputadas, se reanudará el próximo lunes 3 de agosto a las 9:30 horas. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en una resolución que se firmó esta mañana. El reinicio se hará con una modalidad mixta: los jueces y los testigos en la sala de audiencias en los tribunales de Comodoro Py y la Fiscalía, las querellas, las defensas y los imputados a través de la plataforma digital Zoom.

La mecánica escogida responde a las medidas sanitarias adoptadas por el conoravirus, que impide la presencia de muchas personas en una sala de audiencias que, además, no cuenta con las condiciones para cumplir con las medidas de distancia social.

El TOF, integrado por los jueces Rodrigo Gimenez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, hizo dos pruebas técnicas antes de fijar la fecha de inicio. La primera fue el martes y presentó problemas, como delay en las voces y problemas de conexión. Fue a través de la plataforma “Jitsi”, que otorgó el Consejo de la Magistratura de la Nación. Ayer se hizo la segunda prueba por Zoom y no presentó inconvenientes. Así, el tribunal dispuso la reanudación a través de este software que se popularizó durante la cuarentena.

El juicio se reanudará el lunes 3 de agosto y tendrá dos audiencias por semana, los lunes y martes. Antes era una sola por semana. El juicio comenzó en mayo del año pasado y se suspendió en marzo por la pandemia.

El lunes declararán como testigos Marcelo Ramírez y Enrique Romero, propuestos por la defensa del ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti. En rigor estaba previsto que declare Javier Iguacel, director de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri y quién presentó la denuncia que dio inicio a la causa judicial y al juicio. Por esa característica su testimonio podía durar varias horas y generar cruces entre las partes, por lo que el tribunal entendió que la videoconferencia no era el mejor método. La declaración de Iguacel quedará para cuando vuelvan las audiencias presenciales.

Al juicio podrá asistir público que deberá registrarse para ingresar a la sala de videoconferencia. Podrán hacerlo 400 personas. “Para asegurar la publicidad del proceso en los términos establecidos en la Acordada dictada por esta sede el día 9 de mayo del año 2019, se habilitará el acceso a la sala de videoconferencia del público en general, con un límite máximo de 400 intervinientes, quienes deberán identificarse y acreditarse a través del enlace electrónico que será publicado en la página del Centro de Información Judicial el día hábil inmediato anterior a cada audiencia que se celebre”, resolvió el tribunal.

La defensa de la ex presidenta había pedido que las audiencias se transmitan por internet para garantizar su publicidad. El tribunal explicó que la etapa de testigos no puede ser abierta ya que así lo establece una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre publicidad de los juicios orales. Por eso habilitó la presencia de gente en la sala virtual, como ocurriría en la audiencia presencial.

La modalidad de juicio por videconferencia se mantendrá hasta tanto rigan las medidas sanitarias por el coronavirus y puedan regresar las audiencias en los tribunales.

En el caso de obra pública se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según la acusación esas irregularidades fueron el pago de sobreprecios para obras que no se terminaron y la falta de antecedentes técnicos para acceder a los trabajos.

Están siendo juzgados 13 personas. Además de Cristina Kirchner, Báez y Periotti, también el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz.