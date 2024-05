Adrián Brizuela: "La posición dialoguista del Gobernador no se traduce en los hechos en el Congreso"

Luego de finalizada la 135° Asamblea Legislativa, es la hora de la evaluación del discurso del Gobernador Raúl Jalil. El primero en emitir su análisis, fue el diputado Adrián Brizuela, quien reconoció que lo dicho por el primer mandatario “va en línea con discursos anteriores”.

Tras marcar que lo expresado por el Gobernador era previsible en cuanto al repaso por la obra pública y el impacto de la minería, apuntó a que no se hizo mención del impacto de las medidas nacionales y los recortes que se dieron en la provincia. “Dijo que están dialogando para ver la reactivación de la obra pública”, acotó el legislador libertario.

Brizuela de mostró contrario a una de las confirmaciones hechas por Jalil, esto sobre la conformación de la empresa estatal de transporte. Al respecto dijo: “Desde la ideológico esto no nos parece correcto. El Estado no tiene porqué estar ahí”. Luego con relación a la minería señaló que lo mencionado por el mandatario confirma que “es la única herramienta que tiene Catamarca” y no mencionó que a su criterio hubo “palito para la Corte de Justicia cuando habló de la seguridad jurídica”.

En cuanto a la mención de la relación fluida con el gobierno nacional, el libertario fue contundente: “El tema es que la posición dialoguista que el Gobernador menciona en todo momento, no se traduce en los hechos, en el Congreso. Los diputados de UxP votaron en contra y en el caso de los senadores, cuando fue el DNU, votaron por el rechazo. Entonces hay como una contradicción en el oficialismo, pero igualmente, esperamos que el diálogo llegue a buen puerto”.