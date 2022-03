Para Manzi el gobierno está desprestigiando a Catamarca como lugar de inversión minera

El diputado nacional Rubén Manzi (ARI- Coalición Cívica), habló sobre la polémica que se desató luego que las 2 Actas de Compromiso firmadas por la Provincia con las empresas mineras Liex -Proyecto Tres Quebradas (3Q)- y Galaxy Lithium -Sal de Vida lograron media sanción en la cámara baja el miércoles pasado, y cargó contra las políticas mineras que lleva adelante el Gobierno.

El legislador habló sobre la realidad política de Catamarca tras la polémica por los acuerdos acuerdos mineros y la advertencia de la oposición de judicializar el procedimiento parlamentario que utilizó el Frente de Todos para convocar a la sesión especial en la que se aprobaron ambos acuerdos.

“La discusión sobre minera es gravísima como se está dando, hubiera sido distinta y hasta muy buena si se la daba bien. Porque hubiera sido, una discusión donde se hubiera logrado acuerdos, porque lo que todos queremos y es una minería responsable, es por lo menos lo que todos decimos”, ironizó. Al tiempo que reclamó que la prioridad sea una minera palanca del desarrollo, y no termine destruyendo el medio ambiente.

Respecto al planteo judicial que estudian hacer efectivo los diputados de Juntos por el Cambio sostuvo que “si hubieran tratado como corresponde, hoy las políticas mineras no sería políticas mineras de Raúl Jalil sino políticas mineras del estado provincial. Desgraciadamente pretenden llevarnos de la nariz, a los codazos y a las atropelladas y no cumplen con una cosa tan simple como el periodo de observación necesario que todo proyecto tiene que tener según el reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia y se arman una sesión especial para hacerle una gambeta a ese reglamento para poder aprobar sin los dos tercios una validación del acuerdo. Saben que pasa es que las empresas mineras del mundo van empezar a tener desconfianza a Catamarca. Porque si Catamarca no se comporta y si el Gobernador no se comporta con la madurez de un Gobernador con la seriedad necesaria para una política de estado, Catamarca se están desprestigiando como un lugar de inversión. Se están tirando el tiro en los pies, creen que embromaron a la oposición, cuando en realidad la provincia va resultar perjudicada, con esto que queda en dudas o en la discusión si fue legal o no esa aprobación lo que hacen es generar una desconfianza terrible en las grandes empresas mineras inversoras”.

Manzi dijo que Jalil debería repensar las políticas mineras y reflexionar sobre su “escasa” capacidad para manejar los asuntos del estado que son tan transcendentes como las cuestiones mineras.