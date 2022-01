Para Wado de Pedro, "Con Mauricio Macri todos estábamos con libertad condicional"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, aseguró que durante la gestión de Mauricio Macri "todos estábamos con libertad condicional", al afirmar que "o hacías lo que decía o armaban una causa".



"Lo que pasó en los cuatro años de Macri no había pasado nunca. Todos estábamos en libertad condicional, o hacías lo que decía Macri o armaban una causa. Me preocupa la inacción de la Corte respecto de situaciones muy obvias que están pasando en la Justicia Federal", sostuvo el ministro del Interior en una entrevista con el diario La Nación publicada este domingo..

De Pedro dijo tener "un diagnóstico preocupante sobre algunos sectores del Poder Judicial, y más cuando vemos un video como el que vimos esta semana donde lo que veníamos denunciando hace muchos años, que existía un mecanismo de articulación de servicios de inteligencia para perseguir a empresarios, dirigentes, opositores, gobernadores e intendentes".



Según el ministro, "un sector del Poder Judicial sigue siendo cómplice de esas estructuras que están debilitando el sistema democrático", al hacer referencia al video en el que puede verse a espías, empresarios y exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal diseñando supuestamente una estrategia para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales.

Por otro lado, De Pedro evaluó al 2021 como "un año positivo" porque "se comenzaron a revertir los números de los últimos 5 años" y aseguró que "no es momento de hablar de candidaturas para el 2023" ya que "hay que poner toda la energía en resolver los problemas económicos, laborales y de seguridad que hay en el país".



En ese sentido, el funcionario sostuvo que "después de cuatro años de un gobierno que aumentó la desocupación, de endeudamiento para fuga, de cierre de Industrias, de un gobierno que gobernó para un pequeño grupo y después de un año de pandemia, sí me parece que el año es positivo".

En tanto, al ser consultado sobre su vínculo con el presidente Alberto Fernández, De Pedro dijo que "la relación es normal".



"Tenemos que normalizar las discusiones internas dentro de las coaliciones políticas. La relación es normal, esa es mi respuesta", reiteró el ministro del Interior.



Asimismo, remarcó: "A mí me gusta dar las discusiones en la cara, de frente, decir las cosas que pienso y que veo. Me gusta discutir cara a cara, no hago off para pasar mensajes".